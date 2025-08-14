Agora Tem Especialistas: pacientes do SUS começam a ser atendidos por plano de saúde

Pontapé inicial no programa: Hospital Ariano Suassuna, do Recife, faz parte do complexo hospitalar da Hapvida - (crédito: JOÃO RISI/MS)

Começaram nesta quinta-feira (14/8) os primeiros atendimentos de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) por uma operadora de plano de saúde, no Hospital Ariano Suassuna, que faz parte da Hapvida, em Recife: 8 pessoas farão exames e cirurgias. A medida faz parte do programa “Agora Tem Especialistas”, cuja portaria foi assinada no dia 28 de julho, com o propósito de reduzir o tempo de espera das filas.

Por meio da iniciativa do governo federal para ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias, as operadoras privadas podem trocar dívidas por serviços ao SUS. A ação prevê a conversão de até R$ 1,3 bilhão por ano nas dívidas de todas as operadoras em atendimento especializado, conforme a demanda apresentada pelos estados e municípios.

Esses débitos de ressarcimento ao SUS são gerados quando a rede pública realiza procedimentos que deveriam ser feitos pelos planos de saúde contratados. O mínimo de oferta de serviços previsto na adesão de operadoras de planos de saúde é R$ 100 mil por mês; para planos de saúde de menor porte, o valor pode cair para R$ 50 mil por mês.

A oferta de serviços deve atender às prioridades do Agora Tem Especialistas em seis áreas prioritárias —oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia e mais de 1,2 mil cirurgias — e as demandas apontadas pelos estados e municípios, responsáveis pela regulação dos pacientes do SUS.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

