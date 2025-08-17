Professoras e jovem de 20 anos são encontradas mortas em Ilhéus

Vítimas foram identificadas como Alexsandra Suzart e Maria Helena Bastos, que são professoras da rede municipal, além de Mariana Silva, filha de Maria Helena - (crédito: Reprodução/Instagram/@appisindicato)

Três mulheres foram encontradas mortas em uma área de vegetação na orla de Ilhéus, na Bahia, no sábado (16/8). Elas estavam desaparecidas desde sexta-feira (15/8). O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Suzart e Maria Helena Bastos, que são professoras da rede municipal, além de Mariana Silva, 20 anos, filha de Maria Helena. A Prefeitura de Ilhéus decretou luto oficial de três dias e prestou solidariedade aos familiares e amigos das três mulheres.

A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus também decretou luto de três dias e disse que o ato de violência que tirou a vida de Alexsandra, Maria Helena e Mariana choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar.

"Reafirmamos nosso compromisso com a busca por justiça. Estaremos presentes cobrando das autoridades competentes, celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados", pontuou a Associação de Professores.

Veja a nota da Prefeitura de Ilhéus na íntegra:

A Prefeitura de Ilhéus decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento das servidoras públicas municipais Alexsandra O. Suzart e Maria Helena N. Bastos, além de Mariana B. Silva, filha de Maria Helena. O decreto n.º 821, de 16 de agosto de 2025, foi publicado neste sábado (16), pelo prefeito Valderico Junior.

O documento reconhece os relevantes serviços prestados por Alexsandra Suzart e Maria Helena Bastos ao município, destacando o compromisso e a dedicação que ambas demonstraram ao longo dos anos em prol da população ilheense.

Durante o período de luto, as bandeiras do Município, do Estado e do Brasil devem ser hasteadas a meio mastro em todas as repartições públicas municipais, em sinal de respeito e pesar.

A Prefeitura de Ilhéus manifesta solidariedade aos familiares e amigos das servidoras e de Mariana B. Silva neste momento de dor.

Veja a nota da Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus na íntegra:

APPI decreta luto de três dias pela morte de educadoras



A APPI/APLB manifesta seu mais profundo pesar pela perda brutal das professoras da rede municipal de ensino, Alexandra Suzart e Maria Helena Bastos, e a filha de Maria Helena, Mariana Silva, ocorrida na zona sul de Ilhéus. Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar. O sindicato decreta luto de três dias pela morte das educadoras.



Neste momento de dor, o sindicato se solidariza com os familiares, colegas e amigos das vítimas, colocando-se inteiramente à disposição para qualquer apoio necessário.



Reafirmamos nosso compromisso com a busca por justiça. Estaremos presentes cobrando das autoridades competentes, celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.



Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana.

