Justiça mantém Hytalo Santos e marido presos em São Paulo

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, passaram por audiência de custódia neste sábado (16/8) e tiveram as prisões preventivas mantidas pela Justiça de São Paulo. O casal foi preso na sexta-feira (15/8), por suspeita de exploração de crianças e adolescentes. O caso ganhou repercussão nacional após Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, publicar um vídeo sobre "adultização".

Em nota enviada ao Correio, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que a audiência de custódia foi realizada "no formato virtual, apenas para verificar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão".

A decisão judicial que determinou a prisão foi expedida pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, e aponta que há "fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular e constrangimento de crianças e adolescentes".

O juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa destacou a necessidade de impedir a destruição de provas e a intimidação de pessoas durante as investigações. Ainda nesse sentido, o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, afirmou que Hytalo e Israel estavam em rota de fuga do Brasil.



A conduta de Hytalo Santos envolvendo crianças e adolescentes é investigada pelo Ministério Público da Paraíba desde o fim de 2023, começando por Cajazeiras, terra natal do influenciador. A instituição apura a exposição de adolescentes em vídeos com conotação sexual e exploração de mão de obra artística infanto-juvenil, para obter lucro.

Em Bayeux, a promotora Ana Maria França está à frente do caso. Em João Pessoa, são os promotores João Arlindo Corrêa Neto e Ivete Leônia Soares de Oliveira Arruda. O procedimento inclui ouvir os pais dos adolescentes, para apurar se foram omissos no dever de proteger os direitos dos menores e se receberam algum tipo de vantagem, como valores em dinheiro e imóveis, para ceder os direitos de imagens ou emancipar os filhos.

Na sexta-feira (15/8), a defesa de Hytalo e de Israel disse que o casal é inocente e sempre se colocou à disposição das autoridades. "A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário", diz a nota enviada ao Correio.



