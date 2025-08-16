Corredor tem perna amputada após ser atropelado por homem embriagado

A MBSports, onde Emerson treinava, disse que a cirurgia de amputação da perna foi realizada por médicos do Hospital Geral do Estado - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O corredor amador Emerson Pinheiro teve a perna amputada após ser atropelado por um homem na Avenida Octávio Mangabeira, em Salvador (BA), neste sábado (16/8). O suspeito estava com sinais de embriaguez e foi preso em flagrante.

Segundo o jornalista e também corredor Genildo Lawinscky, Emerson estava se preparando para a Maratona de Salvador. "Lamento profundamente a notícia. Como pode em um local como aquele o motorista subir a calçada e destruir tudo pela frente antes de atropelar uma pessoa? Acabou a alegria, porque ele vai precisar amputar uma das pernas", disse Genildo, no Instagram.

Leia também: Justiça mantém Hytalo Santos e marido presos em São Paulo

A MBSports, onde Emerson treinava, disse que a cirurgia de amputação da perna foi realizada por médicos do Hospital Geral do Estado. "Vamos unir forças para que nosso Emerson tenha ótima recuperação e possamos trazê-lo de volta ao esporte", disse. O suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular