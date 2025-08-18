Esmeralda Bahia, uma das maiores do mundo, será leiloada por R$ 105 milhões

Uma das maiores esmeraldas do mundo, conhecida como Esmeralda Bahia, será leiloada com lance inicial de R$ 105 milhões. A pedra, encontrada na Serra da Carnaíba, entre os municípios baianos de Pindobaçu e Campo Formoso, pesa 241kg e está avaliada em US$ 374 milhões — equivalente a mais de R$ 2 bilhões. Os lances poderão ser feitos entre 18 e 23 de setembro, pelo site da empresa Positivo Leilão, responsável pela venda.
A esmeralda mede cerca de 90cm por 40cm e é formada por um bloco de rocha de xisto e quartzo. Segundo especialistas da empresa, sua estrutura se originou ao longo de milhões de anos, pela compactação de finas camadas minerais pressionadas naturalmente.
