Felca revela motivação para vídeo: "Eu conhecia pessoas que foram abusadas na infância"

Vídeo de Felca trouxe à tona casos de adultização, como os de Hytalo - (crédito: Reprodução/X pessoal)

Após uma denúncia de repercussão nacional e pressionou o Congresso por medidas de proteção a crianças e adolescente, o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, falou sobre os bastidores da investigação e motivação para abordar o tema da adultilização na internet. A entrevista foi exibida na noite deste domingo (17/8) no Fantástico, na TV Globo.

O vídeo “Adultização”, que denuncia casos de exposição de menores na internet, foi resultado de um ano de pesquisas e investigações por parte do influenciador. “Eu fiquei o dia inteiro com uma certa aflição, aí quando deu 1h da manhã eu criei coragem e apertei o botão”, conta Felca sobre o dia em que publicou o conteúdo, em 6 de agosto. “Quando acordei, tinha quatro milhões de visualizações.

Leia também: Justiça determina quebra de sigilo de conta que ameaçou Felca

Até a última atualização desta matéria, o vídeo contava com 44.9 milhões de views.

O youtuber revelou ainda o que motivou a investigação: "Eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto”.

Para ele, a pior descoberta foi saber que existem famílias envolvidas e que se beneficiam desses crimes. “Imagina como é a cabeça dessa criança”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a publicação, o youtuber recebeu uma série de ameaças, que são investigadas pela Justiça. Apesar dos riscos, ele confessa que não se abala: “Eu tô fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí, não vou conseguir parar”.

A entrevista aconteceu na casa do influenciador, em São Paulo. Em conversa com o repórter, ele comenta que chegou a gravar vídeos para o YouTube na infância, mas o pai proibiu de continuar por achar ele muito novo para essa exposição. Na época, ele relutou, mas hoje agradece.

Entenda o caso

Em 6 de agosto, Felca publicou no YouTube o vídeo “Adultilização”, que aborda a exposição de crianças e adolescentes na internet. O conteúdo busca denunciar como pessoas e os próprios algoritmos se beneficiam da imagem de menores, e como essa exposição pode ser apropriada por pedófilos na web.

Leia também: As acusações sobre o influenciador Hytalo Santos

Entre os denunciados, o youtuber citou o influenciador Hytalo Santos, que publicava uma espécie de “reality show” com adolescentes. O conteúdo mostrava adolescentes em danças, momentos íntimos e com pouca roupa.

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram presos na manhã de sexta-feira (15/8) em Carapicuíba (SP). Os dois são investigados pelo Ministério Público da Paraíba. A operação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, após decisão judicial expedida pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. O documento aponta que há "fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular e constrangimento de crianças e adolescentes".