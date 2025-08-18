Vídeo: prefeito agride jornalista durante visita a obra municipal

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o gestor municipal segura pelo pescoço um integrante da equipe de reportagem, após ser questionado pelo jornalista Heverson Castro sobre o atraso na construção da nova unidade de saúde - (crédito: Reprodução/X)

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), foi flagrado agredindo um jornalista durante visita às obras do Hospital Municipal, na zona norte da capital, no domingo (17/8). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o gestor municipal segura pelo pescoço um integrante da equipe de reportagem, após ser questionado pelo jornalista Heverson Castro sobre o atraso na construção da nova unidade de saúde.

Em nota, a Prefeitura de Macapá alegou que Heverson e sua equipe teriam interrompido a agenda oficial, ofendido verbalmente o prefeito e tentado agredi-lo fisicamente. A gestão informou ainda que está adotando medidas legais para responsabilizar os envolvidos e "evitar novas confusões".

Por outro lado, o advogado Maurício Pereira, que representa os profissionais de imprensa, nega qualquer agressão por parte da equipe jornalística. “Os guardas municipais que efetuaram a prisão agiram com abuso de autoridade. Tudo isso representa um desrespeito às prerrogativas profissionais dos jornalistas, que estavam apenas exercendo seu direito à liberdade de expressão”, afirmou a defesa à CNN.

Heverson Castro e dois colegas foram conduzidos à Delegacia da Mulher, após duas servidoras municipais alegarem terem sido agredidas, segundo g1. A reportagem do Correio tentou contato com a Delegacia da Mulher e com a Guarda Civil Municipal, que atendeu à ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Caso haja manifestação oficial, o conteúdo será atualizado.

A Câmara Municipal de Macapá também se posicionou por meio de nota de desagravo publicada nas redes sociais. “Atentar contra jornalistas em pleno exercício de sua profissão é ferir não apenas a dignidade dos trabalhadores da comunicação, mas também o direito da sociedade à informação”, declarou a Casa.



Leia a nota da prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Macapá repudia a conduta de violência ocorrida na manhã deste domingo, 17, durante a Agenda de Cidadania do prefeito Dr. Furlan. A equipe municipal estava em sua primeira visita, no Hospital Municipal de Macapá, localizado na Zona Norte.

O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos identificados como Marshal e Iran Froes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente.

Além do gestor municipal, duas servidoras também foram agredidas e já estão na Delegacia da Mulher prestando ocorrência.

A instituição reitera que não tolera nenhum tipo de violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho realizado diariamente em prol da população. As medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas para assegurar que os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como esta não aconteçam".

Veja a íntegra da a nota da Câmara Municipal:

"A sociedade amapaense acompanhou, com perplexidade e indignação, o episódio ocorrido neste domingo envolvendo o jornalista Heverson Castro e a equipe do Portal Amapá, vítimas de agressões verbais e físicas por parte do prefeito de Macapá, Antônio Furlan, e de agentes da Guarda Civil Municipal.

Durante o exercício legítimo e constitucional da atividade jornalística, os profissionais foram impedidos de registrar os fatos, sofreram violência e, em ato de evidente abuso de autoridade, foram conduzidos de forma ilegal ao Ciosp, como se fossem criminosos, quando, na realidade, cumpriam o dever social de informar a população.

O jornalismo livre é um pilar essencial da democracia. Atentar contra jornalistas em pleno exercício de sua profissão é ferir não apenas a dignidade dos trabalhadores da comunicação, mas também o direito da sociedade à informação.

Manifestamos repúdio veemente a toda forma de intimidação e violência contra a imprensa e expressamos solidariedade irrestrita ao jornalista Heverson Castro, ao Portal Amapá e a todos os profissionais de comunicação que se dedicam, com coragem e responsabilidade, a dar voz à verdade.

Reafirmamos que a liberdade de imprensa é inegociável e exigimos que as autoridades competentes apurem com rigor as responsabilidades, para que episódios como este não se repitam".

