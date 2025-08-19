Jovem morre espancada em baile funk após se recusar a sair com traficante

Sther Barroso dos Santos, 22 anos, foi espancada até a morte durante um baile funk em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no domingo (17/8). Segundo os familiares, a jovem foi morta após se recusar a sair do local com um traficante. O corpo da jovem foi deixado na porta da casa dela após as agressões.
Stefany Couto, irmã de Sther, disse que a jovem foi entregue desfigurada e sem vida. "Ele acabou com a vida da minha irmã no local em que estávamos refazendo a nossa vida", escreveu, no Instagram.
O corpo de Sther será enterrado nesta quarta-feira (20/8), no cemitério de Ricardo de Albuquerque. A Delegacia de Homicídios da capital investiga a autoria e a motivação do crime.
Sther era uma jovem cheia de sonhos e metas. A irmã dela compartilhou uma anotação onde Sther afirmou que queria "terminar a escola, fazer três cursos, ter um cachorrinho, focar muito na academia e agradecer a Deus todos os dias".
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Corpo é encontrado dentro de caixa no meio da Avenida Brasil
- Brasil Como foi o 'batismo de fogo' dos Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai, há 160 anos
- Brasil Por que bairro em que você nasceu determina até onde você vai subir na vida, segundo pesquisador
- Brasil Grupo de Legendários é atacado por abelhas em Caldas Novas
- Brasil Justiça decreta prisão de PM que matou marceneiro por engano em SP
- Brasil Hytalo Santos deve R$ 104 mil em multas para o condomínio em que morava