Jovem morre espancada em baile funk após se recusar a sair com traficante

Sther Barroso dos Santos, 22 anos, foi espancada até a morte durante um baile funk em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no domingo (17/8). Segundo os familiares, a jovem foi morta após se recusar a sair do local com um traficante. O corpo da jovem foi deixado na porta da casa dela após as agressões.

Stefany Couto, irmã de Sther, disse que a jovem foi entregue desfigurada e sem vida. "Ele acabou com a vida da minha irmã no local em que estávamos refazendo a nossa vida", escreveu, no Instagram.

O corpo de Sther será enterrado nesta quarta-feira (20/8), no cemitério de Ricardo de Albuquerque. A Delegacia de Homicídios da capital investiga a autoria e a motivação do crime.



Sther era uma jovem cheia de sonhos e metas. A irmã dela compartilhou uma anotação onde Sther afirmou que queria "terminar a escola, fazer três cursos, ter um cachorrinho, focar muito na academia e agradecer a Deus todos os dias".



