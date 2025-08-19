Corpo é encontrado dentro de caixa no meio da Avenida Brasil

Um corpo foi encontrado dentro de uma caixa no meio da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19/8). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. O corpo ainda não identificado. "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", disse a Polícia Civil.
Segundo informações da Rádio Tupi, a vítima tinha marcas de tiros no rosto e nas costas. O CET-Rio informou que o trânsito na via expressa apresenta lentidão no sentido Centro, nos trechos entre Bangu e Deodoro, entre Coelho Neto e Brás de Pina e da Penha ao Caju.
Veja a nota da Polícia Civil:
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o encontro de um cadáver, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Saiba Mais
- Brasil Por que bairro em que você nasceu determina até onde você vai subir na vida, segundo pesquisador
- Brasil Esmeralda baiana será leiloada por R$ 105 milhões
- Brasil Pele de peixe gigante da Amazônia vira bolsa de luxo, mas ganho não chega a pescadores
- Brasil Felca revela motivação para vídeo: "Eu conhecia pessoas que foram abusadas na infância"
- Brasil Grupo de Legendários é atacado por abelhas em Caldas Novas
- Brasil O que se sabe sobre a morte de professoras e jovem na Bahia
postado em 19/08/2025 11:10