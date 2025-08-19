InícioBrasil
RIO DE JANEIRO

Corpo é encontrado dentro de caixa no meio da Avenida Brasil

A vítima, que ainda não foi identificada, tinha marcas de tiros no rosto e nas costas

Corpo é encontrado dentro de caixa na Avenida Brasil - (crédito: Cyro Neves/Super Rádio Tupi)
Um corpo foi encontrado dentro de uma caixa no meio da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19/8). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. O corpo ainda não identificado. "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", disse a Polícia Civil.

Segundo informações da Rádio Tupi, a vítima tinha marcas de tiros no rosto e nas costas. O CET-Rio informou que o trânsito na via expressa apresenta lentidão no sentido Centro, nos trechos entre Bangu e Deodoro, entre Coelho Neto e Brás de Pina e da Penha ao Caju.

Veja a nota da Polícia Civil:

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o encontro de um cadáver, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
19/08/2025
