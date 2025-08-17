Grupo de Legendários é atacado por abelhas em Caldas Novas

O evento realizado na cidade goiana é chamado TOP (Track Outdoor Potencial) 1181 – Pioneiro Rota do Cerrado e contou com a participação de 250 pessoas - (crédito: Divulgação/Secretaria de Comunicação de Caldas Novas)

Integrantes do movimento cristão Legendários foram atacados por abelhas em Caldas Novas (GO), na sexta-feira (15/8). Em nota enviada ao Correio, o grupo não detalhou o número exato de pessoas feridas, mas afirmou que todos os envolvidos receberam atendimento no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caldas Novas, dezenas de membros do grupo foram ferroados. Pelo menos 10 homens precisaram de atendimento médico em unidades de pronto atendimento (UPA) ou hospitais da região.

O evento realizado na cidade goiana é chamado TOP (Track Outdoor Potencial) 1181 – Pioneiro Rota do Cerrado e contou com a participação de 250 pessoas. "Não houve qualquer ocorrência de gravidade, e todos retornaram em plena segurança", disse o Legendários.



Legendários é um movimento cristão criado na Guatemala que tem ganhado força no Brasil com a proposta de levar “os homens a uma transformação” a partir de retiros com pregações e atividades físicas intensas.



O chamado Track Outdoor Potencial, ou TOP, é um desafio de 4 dias em uma montanha. "Testa seus limites físicos, emocionais e espirituais, e o que acontece lá, fica lá", diz a página oficial do movimento.

Veja a nota do Legendários de Caldas Novas na íntegra:

A Coordenação da Rota do Cerrado – Legendários Caldas Novas/GO, no exercício de sua responsabilidade organizacional, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

Durante a realização do TOP 1181 – Pioneiro Rota do Cerrado, alguns participantes foram atingidos por ferroadas de abelhas. A situação foi imediatamente contida por meio da atuação coordenada da equipe de saúde presente e do time de gestão de crise, garantindo resposta ágil, eficaz e segura.

Todos os envolvidos receberam atendimento no local, sendo estabilizados prontamente. Em observância aos protocolos de segurança e zelo pela integridade dos participantes, alguns foram encaminhados a uma unidade de saúde da cidade para avaliação complementar. Não houve qualquer ocorrência de gravidade, e todos retornaram em plena segurança, prosseguindo até a conclusão do evento juntamente aos demais 250 participantes presentes.

Reiteramos nossa gratidão a Deus pela preservação da vida de cada participante, e agradecemos a todos pela compreensão, maturidade e cooperação. Registramos, ainda, nosso reconhecimento e parabéns aos formandos do TOP Pioneiro 1181 – Rota do Cerrado, certos de que sairão deste marco fortalecidos em fé, identidade e propósito, para impactar gerações.

Assim, reafirmamos nosso compromisso de promover encontros seguros, transformadores e proféticos, nos quais cada vida seja conduzida a um destino de plenitude em Cristo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular