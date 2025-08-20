Turistas alemães são assaltados e abandonados sem roupa em Copacabana

Os criminosos faziam compras com o cartão das vítimas quando agentes fizeram abordagem e prenderem a dupla em flagrante - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Ladrões assaltaram dois turistas alemães que estavam em Copacabana, no Rio de Janeiro, e abandonaram as vítimas sem roupas na avenida. Os criminosos deixaram as vítimas na Avenida Atlântica na madrugada desta quarta-feira (20/8) e levaram celulares, cartões, documentos e todos os pertences dos europeus, incluindo as roupas que vestiam.

Em nota, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) afirmou que os turistas foram encontrados “assustados e totalmente nus” por agentes da Coordenadoria de Ações Integradas (Cati) enquanto tentavam retornar ao hotel em que estavam hospedados. Os servidores conduziram os dois pela Rua Santa Clara até o estabelecimento e, em seguida, começaram as buscas pela região.

Os agentes prenderam os criminosos em flagrante em uma farmácia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Segundo a SEOP, a dupla fazia compras com o cartão das vítimas no momento da abordagem.

“Um dos homens assaltantes ainda tentou fugir no momento da abordagem, mas acabou capturado pelas equipes” diz o comunicado da Secretaria. Os outros pertencentes também foram localizados com os criminosos e devolvidos aos turistas.

Os criminosos foram levados para a 13ª DP (Ipanema) e, em seguida, conduzidos para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT). Eles vão responder por furto, com pena prevista de um a quatro anos de prisão.