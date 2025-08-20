Veranico eleva temperaturas no país e ciclone no Sul gera alerta de granizo

Uma massa de ar seco vai provocar o aumento de temperaturas em vários estados do Brasil a partir de hoje (20/8), dando início a um fenômeno chamado de "veranico". A expressão é utilizada para descrever mais de quatro dias quentes nos meses de inverno e outono. As temperaturas ficam acima da média, com tempo seco.
A previsão é que o veranico permaneça até sexta-feira (22/8) e sábado (23/8) com altas temperaturas. São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Belo Horizonte irão ter temperaturas acima do normal neste período. A partir de domingo, uma nova massa de ar frio começa a se deslocar do sul em direção ao sudeste, provocando uma diminuição na temperatura.
Em meio ao veranico, ocorre um ciclone extratropical que irá trazer instabilidades para o clima do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje (20/8) a região pode chegar a ter rajadas de ventos de até 100km/h, chuvas intensas e granizo.
Ainda segundo o instituto, o fim de semana será marcado por previsão de chuvas intensas com rajadas de vento e raios na região Sul. Por conta dessas alterações climáticas, um voo da companhia aérea Azul precisou arremeter devido ao vento forte em Caxias do Sul. O pouso foi desviado para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.
