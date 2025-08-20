Mulher é presa por furtar cerveja e picanha em mercado no Gama

A equipe encontrou, dentro do carro pertencente a autora do crime, diversas mercadorias sem nota fiscal - (crédito: Divulgação: PCDF)

Na tarde desta terça-feira (19/8), uma mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante por furtar uma picanha e seis latas de cerveja de um mercado no Setor Leste do Gama. A suspeita já havia cometido furtos anteriores em outros supermercados no Gama e Novo Gama.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada pelos seguranças do estabelecimento. Os policiais identificaram a autora e encontraram, dentro de seu carro, diversas mercadorias sem nota fiscal. Parte desses produtos foram reconhecidos por funcionários dos mercados onde ocorreram os furtos.

A mulher foi conduzida à 20ª Delegacia, onde foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado.