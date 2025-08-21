Inscritos no Enare aumentam 56% batem novo recorde neste ano

A 6ª edição Exame Nacional de Residência (Enare) bateu novo recorde no número de inscritos, totalizando 138.974 candidatos. Esse número ficou 56% acima do registrado em 2024, quando foram contabilizadas pouco mais de 89 mil inscrições, de acordo com dados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O total de inscritos no ano passado foi 30,4% superior ao de 2023.

Neste ano, o Enare oferece 11.388 vagas de residências de 237 instituições participantes -- alta de 28% em relação à oferta da última edição, de acordo com a assessoria da estatal ligada ao Ministério da Educação (MEC) e que administra 45 hospitais universitários federais no país. Ao todo, 7.060 vagas de residências médicas, das quais 153 para a reserva militar, 3.547 de residências multiprofissionais na área da saúde e 781 para uniprofissionais.

O Enare de 2025 será constituído por única etapa obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório – exame escrito (prova objetiva), que corresponderá a 100% da nota final. O certame passa, a partir deste ano, a ser integrado ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que será realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com a Ebserh.

Lançado em abril, o Enamed é um exame obrigatório para todos os estudantes de medicina concluintes do curso, que poderão optar por utilizar o resultado no Enare para os programas de residência médica de acesso direto. Médicos formados, interessados em concorrer às vagas de acesso direto no Enare, também podem fazer o Enamed. De acordo com dados do MEC, na primeira edição, o Enamed recebeu 96.635 mil inscrições e, desse total, a maioria dos inscritos – 56.796 – é composta por médicos recém-formados.

Outra novidade do Enare neste ano é a ampliação de instituições oferecencdo residência médica. Além das instituições públicas, participam entidades privadas com ou sem fins lucrativos que ofertam Programas de Residência reconhecidos pelo MEC e que possuem vagas autorizadas com financiamento de bolsas.

"O Enare já é um sucesso em 2025. Mais de 80 mil candidatos farão as provas de residência médica de acesso direto, via Enamed, esta importante estratégia de avaliação da qualidade da formação médica no país que se potencializa com o Enare”, afirmou o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, em nota da entidade. “Uma prova única, que vai mudar a maneira como se faz acesso à residência no Brasil, qualificando cada vez mais esta que é a mais importante estratégia de formação de especialistas, o padrão ouro. O Enare cresceu, se fortaleceu, se consolidou e é uma realidade, transformando-se em um ‘Enem da residência’", acrescentou.

O resultado do Enamed, que vem sendo chamado de Enem dos Médicos, poderá ser utilizado no âmbito do Enare para as especialidades médicas de acesso direto, de acordo com a assessoria da Ebserh. Profissionais médicos já formados também poderão se inscrever no Enamed, caso tenham interesse em utilizar os resultados no Enare para as especialidades médicas de acesso direto. “Os candidatos que concorrerão às vagas de residências multiprofissionais e em área profissional da saúde, ou às vagas de residências médicas de pré-requisito, área de atuação e ano adicional vão seguir realizando as provas do Enare, como nas edições anteriores”, acrescentou a assessoria.

De acordo com a entidade, a próxima etapa do exame é a realização das provas objetivas, marcadas para 19 de outubro. Para residência Médica de Acesso Direto, a prova será o Enamed, gerenciado pelo Inep, a ser aplicado em 225 municípios. Para as residências médicas que exigem pré-requisito e para residência uni e multiprofissional a banca será a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com aplicação da prova em 60 cidades.

