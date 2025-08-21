PF bloqueia R$ 5 milhões de investigados por desvios na área de saúde

Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Salvador e um em Goiânia - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21/8), a Operação Plano de Saúde Público, que apura o desvio de recursos públicos da área da saúde durante 2022 e 2023.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Salvador e um em Goiânia, expedidos pela 5ª Vara Federal. Também foi determinado o sequestro de mais de R$ 5 milhões das pessoas físicas e jurídicas investigadas.

A investigação relevou que o gestor de uma organização social que prestava serviços públicos na área da saúde abriu um plano de saúde privado em nome de sua filha. Os clientes deste plano de saúde eram os próprios funcionários dos hospitais públicos geridos pela organização social e as mensalidades do plano eram pagas pelo erário público.

Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.

