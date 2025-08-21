A história por trás das lives que rendem R$ 23 mil por mês

Trabalhe enquanto eles dormem. Ou melhor, trabalhe enquanto você dorme. Essa é a lição que a criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto vem aplicando. Ela disse que já faturou R$ 23 mil para fazer lives dormindo.

Segundo ela, os assinantes pagam R$ 590 por mês para ter acesso à transmissões exclusivas e assistir ao momento de descanso dela, em tempo real. Batizado de “reality noturno”, o projeto se distancia do conteúdo sexual tradicional da influenciadora. O foco é criar intimidade e proximidade, sem apelo sexual explícito.

“Foi um fã que falou para mim que eu era linda até dormindo. Pensei: será que vou conseguir faturar dormindo? Perguntei: você pagaria para me ver dormindo? Ele falou que sim. Providenciei uma câmera no meu quarto, com um link de acesso, e comecei a vender esse acesso para eles me verem dormindo”, contou em um podcast.

A ideia surgiu de interações recorrentes com fãs. “Comecei a receber recados dizendo que eu não precisava fazer nada, que só de estar ali, em silêncio, já era suficiente. Achei curioso no início, mas depois de notar que isso se repetia com frequência, resolvi transformar em algo comercial. É um tipo de conexão diferente, mais contemplativa”, disse.

O ambiente das lives é minimalista: o quarto fica à meia-luz, com a câmera fixa sobre a cama e sem música ou cortes, simulando uma câmera de vigilância. Débora controla o link de acesso e faz ajustes para preservar sua privacidade, garantindo que os assinantes tenham uma experiência de proximidade sem invasão.

Segundo a influenciadora, a recepção do público foi surpreendente. “No primeiro dia que fui dormir, já tinha 40 assinantes. Hoje, depois de quatro lives, tenho 100 assinantes. Pode parecer estranho para alguns, mas existe um público fiel que busca exatamente esse tipo de experiência. E é um público que quer algo que só eu posso oferecer dessa forma”, disse Débora.

Quem é Débora Peixoto?