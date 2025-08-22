InícioBrasil
Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (22), a Quina 6807, a Lotofácil 3476, a Lotomania 2813, a Super Sete 736 e a Dupla Sena 2850

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (22/8), cinco loterias: os concursos 6807 da Quina; o 2850 da Dupla Sena; o 3476 da Lotofácil; o 2813 da Lotomania e o 736 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 17 - 27 - 55 - 70.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 200 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 1
Coluna 2: 2
Coluna 3: 2
Coluna 4: 0
Coluna 5: 9
Coluna 6: 0
Coluna 7: 2
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 0812 - 17 - 30 - 42 - 43 no primeiro sorteio; 10 - 13 - 30 - 37 - 42 - 45 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 4 milhões no primeiro sorteio e R$ 84 mil no segundo.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07 - 09 - 16 - 20 - 36 - 40 - 47 - 50 - 54 - 58 - 66 - 74 - 76 - 77 - 80 - 84 - 86 - 89 - 90 - 99.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/08/2025 19:55 / atualizado em 22/08/2025 20:34
