Mãe coloca câmera em casa e flagra estupro da filha de 10 anos

Prisão foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Sabará - (crédito: PCMG)

Um homem de 41 anos foi preso nessa quinta-feira (21/8) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apontado como o responsável pelo abuso sexual da enteada, de 10. A companheira dele, mãe da vítima, registrou o crime por meio de uma câmera de segurança instalada na residência.

Conforme apurado, o homem se aproveitava dos momentos em que estava sozinho com a criança ou quando ela dormia para acariciar o corpo dela, informou a Polícia Civil nesta sexta-feira (22/8) ao divulgar o caso.

A prisão foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Sabará, onde a mãe da vítima entregou, em 12 de agosto, as imagens da câmera de segurança que evidenciam o crime. No vídeo, o homem aparece tocando a criança na região do peito.

Segundo a polícia, o suspeito também teria praticado abusos similares contra as duas filhas que ele tem com a companheira. A mais velha disse que sofreu abusos quando tinha 11 anos e relatou a violência à mãe, que, à época, não acreditou. Conforme essa vítima, a irmã também foi violentada. Hoje com 18 anos, uma delas foi ouvida em cartório e relatou o estupro na infância.

A mulher estava separada do investigado, mas acabou reatando o relacionamento. Segundo a Polícia Civil, ela ficou desconfiada de atitudes do homem e, por isso, colocou a câmera em casa, quando acabou flagrando o crime contra a filha.

Na delegacia, ao ser preso, o homem optou por permanecer em silêncio. A Polícia Civil requereu à Justiça a conversão da prisão em preventiva.