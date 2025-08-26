Dupla é presa por cobrar por pinturas corporais feitas sem autorização em turistas

As turistas afirmam que não pediram para serem pintadas e que se surpreenderam quando as denunciadas cobraram R$ 200 cada - (crédito: Reprodução TV Bahia)

Duas mulheres foram presas em flagrante no bairro do Pelourinho, em Salvador (BA), na última segunda-feira (25/8). Elas são suspeitas de cobrar R$ 400 após fazer pinturas corporais em duas turistas paraenses sem autorização.

Após a denúncia, a dupla foi autuada por extorsão. As turistas, que não tiveram os nomes divulgados, afirmam que não pediram para serem pintadas e que se surpreenderam quando as denunciadas cobraram R$ 200 cada.

As pinturas corporais tradicionais de Salvador ficaram populares pela banda Timbalada, criada em 1991 pelo cantor, compositor e músico Carlinhos Brown. Elas costumam ser oferecidas a turistas no Centro Histórico de Salvador e outros pontos da cidade.

Policiais militares que atuavam no Largo do Terreiro de Jesus no momento do crime prenderam as suspeitas e as conduziram para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) para o registro da ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, ambas seguem à disposição da justiça.