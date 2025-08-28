As 15 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de moradores

Quase 20,1% da população brasileira, ou seja, 42,8 milhões de pessoas, residem em uma das 15 cidades do Brasil com mais de um milhão de habitantes. Então, uma em cada cinco pessoas vive em uma dessas grandes cidades.

As estimativas divulgadas nesta quinta-feira (28/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a população brasileira alcançou 213,4 milhões de habitantes, que representa um crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior. A base da pesquisa foi feita no dia 1º de julho de 2025.

São Paulo, com seus 11,9 milhões de habitantes, é a capital mais populosa do Brasil. A densidade demográfica é tão alta que supera a de quatro estados brasileiros, sendo menor apenas que a de São Paulo (o estado), Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Duas cidades não capitais foram incluídas na lista

Entre as 15 cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes, apenas Guarulhos e Campinas, ambas em São Paulo, não são capitais.

Confira a lista completa das cidades brasileiras com mais de 1 milhão de pessoas:

São Paulo: 11,9 milhões

Rio de Janeiro: 6,7 milhões

Brasília: 3,0 milhões

Fortaleza: 2,6 milhões

Salvador: 2,6 milhões

Belo Horizonte: 2,4 milhões

Manaus: 2,3 milhões

Curitiba: 1,8 milhão

Recife: 1,6 milhão

Goiânia: 1,5 milhão

Belém: 1,4 milhão

Porto Alegre: 1,4 milhão

Guarulhos (SP): 1,3 milhão

Campinas (SP): 1,2 milhão

São Luís: 1,1 milhão

Estimativa populacional

A estimativa anual da população, calculada pelo instituto, é baseada no censo de 2022 e utiliza dados de natalidade e mortalidade para suas projeções.

A população brasileira, segundo o IBGE, deve atingir seu pico em 2041, com 220,43 milhões de habitantes. A partir de 2042, começa uma queda, chegando a 199,2 milhões de pessoas até 2070.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

