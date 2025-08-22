InícioBrasil
PNAD CONTÍNUA

Número de pessoas que moram sozinhas cresce 92% em 12 anos, diz IBGE

Em 2012, o Brasil tinha 61,2 milhões de endereços, sendo 7,5 milhões com um morador. Em 2024, eram 77,3 milhões de lares, sendo 14,4 milhões com apenas uma pessoa

Número de pessoas que moram sozinhas cresce 92% em 12 anos, diz IBGE - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Número de pessoas que moram sozinhas cresce 92% em 12 anos, diz IBGE - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A proporção de brasileiros que moram sozinhos cresceu 52% em 12 anos. Em 2024, 18,6% dos domicílios eram habitados por apenas uma pessoa, o que equivale a aproximadamente um em cada cinco. Em 2012, essa parcela era de 12,2%. Em 2012, o Brasil tinha 61,2 milhões de endereços, sendo 7,5 milhões com um morador. Em 2024, eram 77,3 milhões de lares, sendo 14,4 milhões com apenas uma pessoa — crescimento de 92%.

A constatação faz parte da edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentam os percentuais mais elevados de domicílios com apenas um morador (19,6% e 19,0%, respectivamente), ao passo que a Região Norte registrou a menor proporção (15,2%).

“Nos grandes centros, é mais comum as pessoas migrarem por razões profissionais. Primeiro vão e moram sozinhas, para se estabelecer em um novo emprego, e só depois trazer a família. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são estados atrativos para mão de obra, por serem centros maiores”, explica William Kratochwill, analista da pesquisa.

Ao analisar o padrão etário das pessoas que moram sozinhas, 12,5% tinham de 15 a 29 anos; 47,0% tinham de 30 a 59 anos; e 40,5% eram pessoas de 60 anos ou mais de idade.

As mulheres eram 44,9% das pessoas que moravam sozinhas em 2024, enquanto os homens eram 55,1%. Há diferenças entre homens e mulheres que moravam sozinhos quanto ao perfil etário: 57,2% dos homens em arranjos unipessoais tinham 30 a 59 anos, seguidos por aqueles de 60 anos ou mais (28,2%); e, entre as mulheres, a maioria situava-se na faixa de 60 anos ou mais de idade (55,5%).

“O perfil de domicílios unipessoais também é formado por pessoas que estão no final do ciclo da vida, em sua maioria mulheres, cujos filhos saíram de casa para formar suas famílias, ou com o parceiro já falecido”, diz William.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 22/08/2025 11:47
x