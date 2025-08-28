A cidade com menos moradores no Brasil fica em Minas Gerais; conheça

A cidade com menos moradores do Brasil fica em Minas Gerais. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em junho de 2024, Serra da Saudade, localizada na região Centro-Oeste do estado, abriga apenas 831 habitantes. Anteriormente, eram 833 moradores. Apesar da pequena população, o município possui uma área territorial de 335,659 km², maior do que a de Belo Horizonte, que soma 331,354 km².

A pacata Serra da Saudade está a cerca de 250 km da capital mineira e se destaca por seu ritmo de vida tranquilo. O município é tão pouco povoado que há ruas inteiras com apenas uma casa, sem vizinhos por perto. Para facilitar a comunicação, o Wi-Fi é gratuito em toda a região central.

A criminalidade também é quase inexistente. O último homicídio registrado ocorreu há mais de 50 anos, reforçando a sensação de segurança entre os moradores. A estrutura da cidade é modesta: são dois supermercados, uma padaria, uma loja de roupas, uma casa lotérica e sete bares. Não há posto de combustíveis, o que faz com que os moradores aproveitem viagens a cidades vizinhas para abastecer seus veículos.

Na gestão pública, a estabilidade é notável. Secretários de pastas como Educação, Cultura e Saúde ocupam os cargos há quase duas décadas. A cidade alterna o comando entre o ex-casal Neusa Ribeiro e Alaôr Machado, ambos do Progressistas (PP), desde 2000. Neusa governou 2009–2012 e 2013–2016, e foi eleita novamente em 2024 para o mandato 2025–2028. Alaôr foi prefeito em 1993–1996, voltou em 2001–2004 e 2005–2008, e depois nos períodos 2017–2020 e 2021–2024, resultando em cinco mandatos ao todo.

Com esses dados, Serra da Saudade assumiu a posição de município menos populoso do Brasil, título que antes pertencia a Borá, no interior de São Paulo.

