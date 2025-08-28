InícioBrasil
MINAS GERAIS

A cidade com menos moradores no Brasil fica em Minas Gerais; conheça

Com apenas 831 moradores, município mineiro tem território maior que Belo Horizonte, possui Wi-Fi gratuito, não há postos de combustíveis e chama atenção pelo baixo índice de violência e vida pacata

Serra da Saudade: clima de tranquilidade com pequena população - (crédito: Sueli Santos )
Serra da Saudade: clima de tranquilidade com pequena população - (crédito: Sueli Santos )

A cidade com menos moradores do Brasil fica em Minas Gerais. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em junho de 2024, Serra da Saudade, localizada na região Centro-Oeste do estado, abriga apenas 831 habitantes. Anteriormente, eram 833 moradores. Apesar da pequena população, o município possui uma área territorial de 335,659 km², maior do que a de Belo Horizonte, que soma 331,354 km².

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A pacata Serra da Saudade está a cerca de 250 km da capital mineira e se destaca por seu ritmo de vida tranquilo. O município é tão pouco povoado que há ruas inteiras com apenas uma casa, sem vizinhos por perto. Para facilitar a comunicação, o Wi-Fi é gratuito em toda a região central.

A criminalidade também é quase inexistente. O último homicídio registrado ocorreu há mais de 50 anos, reforçando a sensação de segurança entre os moradores. A estrutura da cidade é modesta: são dois supermercados, uma padaria, uma loja de roupas, uma casa lotérica e sete bares. Não há posto de combustíveis, o que faz com que os moradores aproveitem viagens a cidades vizinhas para abastecer seus veículos.

Na gestão pública, a estabilidade é notável. Secretários de pastas como Educação, Cultura e Saúde ocupam os cargos há quase duas décadas. A cidade alterna o comando entre o ex-casal Neusa Ribeiro e Alaôr Machado, ambos do Progressistas (PP), desde 2000. Neusa governou 2009–2012 e 2013–2016, e foi eleita novamente em 2024 para o mandato 2025–2028. Alaôr foi prefeito em 1993–1996, voltou em 2001–2004 e 2005–2008, e depois nos períodos 2017–2020 e 2021–2024, resultando em cinco mandatos ao todo. 

Com esses dados, Serra da Saudade assumiu a posição de município menos populoso do Brasil, título que antes pertencia a Borá, no interior de São Paulo.

Serra da Saudade 

  • Menor População: É a cidade com a menor população do Brasil, com apenas 831 habitantes, de acordo com dados do IBGE de junho de 2024.

  • Área Territorial: Possui uma área de 335,659 km², que é maior que a de Belo Horizonte.

  • Qualidade de Vida: Destaca-se pelo ritmo de vida tranquilo, com ruas inteiras tendo apenas uma casa. O Wi-Fi é gratuito no centro da cidade.

  • Baixa Criminalidade: A criminalidade é praticamente inexistente, com o último homicídio registrado há mais de 50 anos.

  • Estrutura e Comércio: A cidade tem uma estrutura modesta, contando com dois supermercados, uma padaria e sete bares. Não há posto de combustíveis.

  • Estabilidade Política: A gestão pública é marcada pela estabilidade. O prefeito está em seu quinto mandato, e alguns secretários estão no cargo há quase 20 anos.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 28/08/2025 15:56 / atualizado em 28/08/2025 16:16
x