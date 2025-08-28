IBGE: Brasil tem 213,4 milhões de habitantes; veja os dados por estado

A projeção considera a contagem de pessoas até 1º de julho deste ano - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A população brasileira está estimada em 213,4 milhões de habitantes. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28/8). A projeção considera a contagem de pessoas até 1º de julho deste ano.

O número aponta que o Brasil teve um crescimento populacional, pois o Censo 2022 mostrou que o país tinha 203 milhões de habitantes (5,1% de crescimento), e em 2024, o IBGE afirmou que a população estimada do país chegou a 212,6 milhões (0,39% de crescimento).

No entanto, de acordo com o gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.



Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e Natal (RN) foram as cinco capitais com perda na população em relação a 2024, respectivamente, -0,18%, -0,02%, -0,09%, -0,04% e -0,14%.

“As capitais maiores, esses municípios mais centrais, em geral têm um entorno mais conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia. Entre as capitais que perderam população, com exceção de Salvador, houve aumento de habitantes na respectiva região metropolitana”, pontua Marcio.

Já Boa Vista (RR) é a capital com maior taxa de crescimento de 2024 para 2025, com ganho populacional de 3,26%. “A alta em Boa Vista é explicada pela migração internacional, em especial pela chegada de venezuelanos”, explica Márcio.

Outras altas mais expressivas foram em Florianópolis (SC), 1,93%, Palmas (TO), 1,51% e Cuiabá (MT), 1,31%. “Santa Catarina também recebe imigrantes venezuelanos e haitianos, o que pode explicar essa alta, mas temos que considerar também o efeito da migração interna para Florianópolis. O crescimento de Cuiabá também passa pela migração interna. Já Palmas teve um crescimento muito mais expressivo em décadas passadas, mas os dados mostram que esse movimento arrefeceu”, diz o gerente do IBGE.



A região metropolitana de São Paulo continua como a mais populosa, com 21,6 milhões de habitantes, seguida da região metropolitana do Rio de Janeiro (12,9 milhões de habitantes), da região metropolitana de Belo Horizonte (6,0 milhões de habitantes), e da região integrada de desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e entorno (4,8 milhões de habitantes).

Veja os dados por estado:

Distrito Federal: 2.996.899

Rondônia: 1.751.950

Acre: 884.372

Amazonas: 4.321.616

Roraima: 738.772

Pará: 8.711.196

Amapá: 806.517

Tocantins: 1.586.859

Maranhão: 7.018.211

Piauí: 3.384.547

Ceará: 9.268.836

Rio Grande do Norte: 3.455.236

Paraíba: 4.164.468

Pernambuco: 9.562.007

Alagoas: 3.220.848

Sergipe: 2.299.425

Bahia: 14.870.907

Minas Gerais: 21.393.441

Espírito Santo: 4.126.854

Rio de Janeiro: 17.223.547

São Paulo: 46.081.801

Paraná: 11.890.517

Santa Catarina: 8.187.029

Rio Grande do Sul: 11.233.263

Mato Grosso do Sul: 2.924.631

Mato Grosso: 3.893.659

Goiás: 7.423.629



A lista completa com as estimativas de população de cada município pode ser acessada na íntegra neste link.

