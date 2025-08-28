Conheça as quatro cidades brasileiras com menos de mil habitantes

O IBGE, divulgou que o Brasil tem 4 cidades com menos de mil habitantes - (crédito: Sueli Santos )

Enquanto as metrópoles brasileiras continuam a crescer, com mais de 42,8 milhões de pessoas vivendo em apenas 15 cidades, há também quem prefira morar em pequenos municípios. A mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira (28/8), revela que o Brasil tem quatro cidades com menos de mil habitantes.

A estimativa populacional do IBGE, com dados de 1º de julho de 2025, mostra que o Brasil é um país de contrastes, com cidades como São Paulo, com quase 12 milhões de pessoas, e cidades pouco conhecidas, com populações que não chegam nem a mil pessoas.

As menores cidades do Brasil são:

Serra da Saudade (MG): 856 habitantes

Localizada em Minas Gerais, Serra da Saudade é o menor município do país em termos populacionais.

Anhanguera (GO): 913 habitantes



No interior de Goiás, Anhanguera se mantém como a segunda menor cidade do Brasil. Com menos de mil moradores, a cidade mostra a diferença da capital, Goiânia, que tem 1,5 milhões de habitantes.

Borá (SP): 932 habitantes

Localizada no estado mais populoso do país, Borá é um diferencial na região mais populosa. Enquanto o estado de São Paulo tem cidades gigantes como a própria capital, com 11,9 milhões de habitantes e Guarulhos com 1,3 milhões, Borá se destaca pela pequena população.

Araguainha (MT): 997 habitantes



Araguainha, no Mato Grosso, fecha a lista das quatro menores cidades do estado. Com 997 moradores, a cidade está perto de alcançar a marca de 1 mil habitantes, mas ainda continua entre as menos populosas.

Esses números mostram que, apesar da urbanização e do crescimento das grandes cidades, o Brasil ainda tem uma diversidade demográfica.

