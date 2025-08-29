Conheça os sinais de que chegou a hora de trocar os pneus do carro

Os pneus são uma das partes do carro que precisam de mais atenção. Por serem vitais para o funcionamento dos veículos, a manutenção é essencial para garantir segurança nas vias.

Pneus gastos podem gerar graves acidentes, principalmente em situações de adversidade na pista como água e óleo. Dirigir nessas condições atrapalha o tempo de resposta da frenagem e piora a estabilidade do veículo, principalmente em altas velocidades.

Os “risquinhos" que vemos nos pneus são chamados de sulcos, e servem para aumentar a aderência no solo. Quando essas cavidades estão gastas o risco de derrapagem e aquaplanagem aumenta significativamente. A ausência das marcas é um dos sinais que mostram se o pneu está gasto e precisa ser trocado.

O ideal é não deixar os pneus chegarem nesse estado para trocá-lo, entre os sulcos existe um pequeno desnível conhecido como TWI (tread wear indicator). Essa marca fica localizada a uma profundidade de 1,6 mm, e indica um “limite” seguro para o uso do pneu.

Além de todos os perigos, rodar com os pneus do veículo carecas é uma infração de trânsito, e é caracterizada como infração grave, com multa no valor de R$ 195,23 e um adicional de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Outra forma de identificar se está na hora de trocar as rodas de borracha é pelo tempo de uso. Para pneus que não apresentam as marcas de desgaste , é ideal que sejam inspecionados depois de cinco anos de uso, e substituídos em 10 anos mesmo que não tenham problemas aparentes.

