Vídeo: foragido da "Gangue do Rolex" é preso acusado de roubos no DF

Conhecida como "Gangue do Rolex", a organização criminosa atua de forma itinerante em várias capitais brasileiras - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCDF)

Um homem de 31 anos foi preso, na tarde de quinta-feira (28/8), acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo. A captura ocorreu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e contou com apoio do 16º Batalhão da Polícia Militar paulista.

Leia também: Membro de gangue de Planaltina é preso por espancar e torturar namorado de ex

O suspeito estava foragido havia quase um ano. Ele escapou de uma operação da Polícia Civil (PCDF) realizada em novembro de 2024. Segundo as investigações, o grupo é responsável por pelo menos cinco assaltos em áreas nobres do Distrito Federal em 2023. Veja a imagem aérea :

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conhecida como “Gangue do Rolex”, a organização criminosa atua de forma itinerante em várias capitais brasileiras. O esquema é marcado por divisão de tarefas: enquanto olheiros identificam alvos em regiões de alto poder aquisitivo, executores realizam os roubos de maneira rápida e violenta.

As ações, em geral, são praticadas por criminosos em motocicletas com placas adulteradas, o que facilita a fuga e dificulta o trabalho das forças de segurança. De acordo com a PCDF, a dinâmica criminosa aumenta o risco de violência contra as vítimas, já que os roubos são cometidos sob forte pressão de tempo e quase sempre com uso de armas de fogo.

Após os assaltos, os relógios de luxo roubados eram rapidamente repassados a receptadores. Há indícios de que parte do material tenha como destino mercados internacionais, o que dificulta ainda mais a recuperação dos bens.