Vídeo: foragido da "Gangue do Rolex" é preso acusado de roubos no DF

Um homem de 31 anos foi preso, na tarde de quinta-feira (28/8), acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo. A captura ocorreu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e contou com apoio do 16º Batalhão da Polícia Militar paulista.
O suspeito estava foragido havia quase um ano. Ele escapou de uma operação da Polícia Civil (PCDF) realizada em novembro de 2024. Segundo as investigações, o grupo é responsável por pelo menos cinco assaltos em áreas nobres do Distrito Federal em 2023. Veja a imagem aérea :
Conhecida como “Gangue do Rolex”, a organização criminosa atua de forma itinerante em várias capitais brasileiras. O esquema é marcado por divisão de tarefas: enquanto olheiros identificam alvos em regiões de alto poder aquisitivo, executores realizam os roubos de maneira rápida e violenta.
As ações, em geral, são praticadas por criminosos em motocicletas com placas adulteradas, o que facilita a fuga e dificulta o trabalho das forças de segurança. De acordo com a PCDF, a dinâmica criminosa aumenta o risco de violência contra as vítimas, já que os roubos são cometidos sob forte pressão de tempo e quase sempre com uso de armas de fogo.
Após os assaltos, os relógios de luxo roubados eram rapidamente repassados a receptadores. Há indícios de que parte do material tenha como destino mercados internacionais, o que dificulta ainda mais a recuperação dos bens.
Carlos SilvaRepórter
Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.