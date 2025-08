Distribuidora de bebidas era usada como fachada para vender cocaína

No local, a polícia encontrou uma porção de cocaína, duas máquinas de cartão, câmeras de monitoramento, R$ 1 mil e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico - (crédito: Reprodução: PCDF)

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (1º/8), por tráfico de drogas, em uma distribuidora de bebidas em Santa Maria. A prisão ocorreu após equipes da Polícia Civil abordarem uma usuária de drogas, de 38 anos, que havia acabado de comprar uma porção de cocaína. Ela informou que tinha adquirido o entorpecente na distribuidora.

O monitoramento confirmou que o local era um ponto de venda de drogas e os policiais tentaram abordar o proprietário do comércio, que se recusou a abrir o portão e fugiu.

Durante a fuga, o suspeito correu para os fundos do estabelecimento e tentou dispensar porções de cocaína no vaso sanitário. No local, a polícia encontrou uma porção de cocaína, duas máquinas de cartão, câmeras de monitoramento, R$ 1 mil e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

O homem foi autuado por tráfico de drogas. A usuária foi ouvida e liberada, comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimada. Os objetos foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística — IC da PCDF.

