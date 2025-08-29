Após denúncia de passageira, Latam nega maus-tratos: "Comportamento indisciplinado"

A companhia aérea reforçou que cumpre "rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais", mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura a todos os clientes - (crédito: Agência Brasil)

A Latam Airlines Brasil se manifestou nesta sexta-feira (29/8) sobre as acusações feitas por Luciana Trindade de Macedo, secretária nacional da pasta de Inclusão do PSB, que relatou ao Correio ter sofrido maus-tratos e cárcere privado durante o voo LA3528, entre Brasília e Guarulhos, na última quarta-feira (27/8). Em nota, a companhia negou as denúncias de constrangimento e esclareceu que precisou solicitar apoio da Polícia Federal em razão do “comportamento indisciplinado do acompanhante da passageira”.

Segundo a empresa, ambos foram informados de que o desembarque ocorreria somente após a chegada das autoridades, o que teria motivado a espera dentro da aeronave. “A companhia esclarece ainda que os passageiros aguardaram a chegada da autoridade policial junto da tripulação do voo — que também permaneceu a bordo — e que em nenhum momento houve falta de fornecimento de água aos passageiros ou extravio/retenção da cadeira de rodas”, declarou.

A Latam reforçou que cumpre “rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais”, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura a todos os clientes.

A denúncia da dirigente do PSB foi publicada na manhã de hoje. Luciana afirmou ter sido submetida a humilhações, discriminação e atraso no desembarque, além de relatar problemas de saúde em razão da retenção por quase duas horas dentro da aeronave. A Polícia Federal registrou a ocorrência da aérea, mas não constatou crime cometido pelo casal.

Procurada pela reportagem após o posicionamento da Latam, Luciana classificou como "absurda" toda a situação e negou o que foi dito no pronunciamento da empresa. "Ainda bem que eu tenho tudo filmado desde o início, de que não houve nenhum momento, nenhuma abordagem da tripulação, do comandante ou de qualquer outra pessoa que opera pela Latam, informando que eles haviam chamado a polícia e que, por conta disso, a gente iria ficar retido dentro da aeronave", comentou a ativista. "A resposta deles só corrobora cada vez mais com a maldade de tudo que eles fizeram", emendou.