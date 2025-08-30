Mãe é suspeita de envenenar o filho de 8 anos e a si mesma com 'chumbinho' em SP

A mulher, inclusive, fez aniversário na última sexta-feira (29/8), no dia do acontecimento. Um parente teria sido avisado por ela sobre o ocorrido. Em seguida, levou ambos ao hospital e acionou as autoridades - (crédito: Jair Amaral/Em/D.A Press)

Uma mulher de 47 anos é investigada por ter colocado "chumbinho" em prato de comida ingerido por ela e pelo filho, de oito anos de idade, em Valparaíso, no interior do estado de São Paulo. O caso, ocorrido na última sexta-feira (29/8), dia do aniversário da mulher, é tratado como tentativa de homicídio.

Segundo informações da TV TEM, emissora vinculada à TV Globo no interior paulista, a Polícia Civil apurou que um parente teria sido avisado por ela sobre o ocorrido. Em seguida, ele levou ambos ao hospital e acionou as autoridades.

Ainda de acordo com a emissora, o menino passou por uma lavagem estomacal. Foi, além disso, transferido para a Santa Casa de Araçatuba. Mesmo internado, ele apresenta quadro estável.

A mãe, em contrapartida, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Mirandópolis, cidade a 77 quilômetros de distância de Araçatuba e a 34 de Valparaíso. O estado dela, no entanto, é considerado grave. Um inquérito foi aberto para investigar o episódio.







