Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é estimado em R$ 8 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (30/8), seis loterias: os concursos 2908 da Mega-Sena; o 6814 da Quina; 281 da +Milionária; o 2288 da Timemania e o 1109 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 150 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03-05-18-19-29-43. Os trevos sorteados foram: 1-4.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,2 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03-06-11-15-19-28-29. O mês da sorte é 10-outubro.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 8,3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 20-35-36-37-38-50.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12-36-38-42-80.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 19,5 milhões apresentou o seguinte resultado: 02-05-17-20-32-34-59. O time do coração é o 40-Fluminense/RJ.

