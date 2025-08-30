Família e admiradores se despedem de Luis Fernando Verissimo em Porto Alegre

O escritor Luis Fernando Verissimo foi sepultado na tarde deste sábado (30/8) em Porto Alegre, no Cemitério São Miguel e Almas, ao lado da mãe e da avó. Ele morreu aos 88 anos, vítima de complicações de uma pneumonia, após quase três semanas internado no Hospital Moinhos de Vento.



O velório, aberto ao público, ocorreu pela manhã na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e reuniu familiares, amigos e admiradores. O sepultamento foi restrito à família.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a despedida, a viúva, Lúcia Helena Massa Verissimo, lembrou a parceria de mais de seis décadas com o escritor. "Uma parceria de 61 anos, muito boa, com três filhos maravilhosos e essa quantidade de amigos que estão aqui. O que mais uma pessoa pode querer? Uma vida feliz", disse.



A filha, Fernanda Verissimo, destacou o apoio recebido. "É um momento difícil, mas conforta ver essa amizade e esse afeto todo em torno do meu pai. É sempre bom", afirmou. Já a irmã, Clarissa Verissimo Jaffe, que viajou dos Estados Unidos, definiu o autor como “o maior melhor irmão que a gente poderia ter".



Carreira



Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando nasceu em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936. Trabalhou como revisor no jornal Zero Hora, em 1966, e lançou o primeiro livro, O Popular, em 1973. Ao longo da carreira, publicou mais de 70 obras, entre crônicas, contos, romances e quadrinhos, que venderam mais de 5,6 milhões de cópias.



Reconhecido pelo humor e pela crítica social, escreveu para veículos como O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora.

Nos últimos anos, enfrentava problemas de saúde, como Parkinson, dificuldades cardíacas, que levaram ao implante de um marcapasso em 2016, e um AVC em 2021.



Homenagens



A morte do escritor gerou repercussão em todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva o classificou como "dono de múltiplos talentos" e criador de "personagens inesquecíveis". O vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou que ele traduziu o Brasil com humor e inteligência.



O governador Eduardo Leite (PSD) decretou três dias de luto oficial no estado e afirmou que o Rio Grande do Sul se despede de "um gênio da escrita, cujas histórias seguirão imortais". O prefeito Sebastião Melo (MDB) disse que Verissimo sempre terá “um lugar reservado na cultura do Brasil”.



O Sport Club Internacional, time de coração do autor, também prestou homenagem, relembrando a crônica Não me acordem, escrita após a conquista do Mundial de Clubes de 2006.



Verissimo deixa a esposa, os três filhos — Fernanda, Mariana e Pedro — e dois netos.