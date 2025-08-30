Cissa Guimarães revela motivo pelo qual topou posar nua nos anos 90

Ela relatou que chegou a acordar o fotógrafo Bob Wolfenson de madrugada, dizendo: "É para você olhar bem esse material" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Aos 34 anos, Cissa Guimarães aceitou o convite para posar nua para a revista Playboy. Durante o podcast "Pé no Sofá Pod", a apresentadora contou detalhes da experiência e explicou que precisou de coragem para vencer a insegurança da época. Ela relatou que chegou a acordar o fotógrafo Bob Wolfenson de madrugada, dizendo: "É para você olhar bem esse material".

Segundo Cissa, a decisão veio em um momento delicado. Ela revelou que a proprietária do apartamento onde morava no Rio de Janeiro deu um prazo para que comprasse o imóvel. "Fiquei arrasada, porque moro em um lugar que amo de paixão! Vivo lá até hoje", destacou. O ensaio, então, foi a saída para garantir sua casa.

Durante as fotos, Wolfenson exigia mais expressividade. Cissa lembrou que, ao improvisar, gritou: "Ah, o apartamento! Apartamento de três quartos na Gávea, e amo. Sou a proprietária!". O fotógrafo caiu na risada diante da cena inesperada, enquanto ela afirmava: "É o meu tesão!".

Hoje, aos 68 anos, Cissa reflete sobre o amadurecimento e celebra sua segunda capa, feita aos 49. "É uma sensualidade madura, consciente, bonita", disse. Para ela, o tempo trouxe ainda mais confiança: "Os 50 são a idade mais bonita de uma mulher", concluiu.

