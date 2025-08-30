Adolescente traída em show diz que Nattan ofereceu R$ 1 mil para ela perdoar namorado - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Aos 17 anos, Júlia Melo contou que o cantor Nattan lhe ofereceu dinheiro durante um show em Três Lagoas (MS). Ela revelou: "Ele falou pra mim: ‘eu vou te dar duas opções, R$ 500 pra você perdoar o Ezequiel ou eu chamar alguém da plateia pra você beijar por R$ 1 mil’. Eu não aceitei nenhuma das duas". A situação ocorreu logo após o namorado, Ezequiel Maurício, aceitar R$ 1 mil do artista para beijar outra mulher no palco.

A mãe da jovem, Bruna Melo, disse que ambas se sentiram expostas e desrespeitadas. "Ninguém está vendo esse erro, que foi grave, que é um incentivo", declarou. Segundo ela, a equipe do cantor ainda tentou oferecer presentes para minimizar o impacto.

Após o episódio, Júlia confirmou o fim do namoro. "Eu e ele não estamos mais juntos. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada".

Em seguida, a adolescente pediu respeito: "Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele". O caso reforçou críticas sobre o comportamento de Nattan em shows.

