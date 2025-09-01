Homem é preso em Anápolis por estupro de criança de 6 anos em igreja

Suspeito de tocar nas partes íntimas de uma criança de seis anos em um evento religioso - (crédito: Polícia Civil de Anápolis)

Um homem, identificado como Laurindo Cardoso, de 37 anos, foi preso em Anápolis (GO) no domingo (31/8), acusado de estuprar uma criança de 6 anos dentro em uma igreja. A polícia afirma que ele já havia cumprido pena pelo mesmo crime, descumpriu medidas protetivas contra a criança e família e teve pornografia infantil encontrada no celular.

Segundo Aline Cardoso, delegada de Anápolis, o crime ocorreu durante um evento religioso. O autor do crime se aproximou da criança para oferecer um refrigerante e, antes que ela pudesse reagir, tocou nas partes íntimas dela.

A criança contou o ocorrido aos pais, que informaram o líder religioso. Ele afastou o homem da igreja e orientou a família a registrar a denúncia. Depois disso, o suspeito e os familiares dele começaram a importunar os pais da criança, na tentativa de convencê-los a não denunciar. A criança chegou a vê-lo rondando a casa.

Segundo informações da Polícia Civil do Goiás, ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, por posse de material pornográfico envolvendo criança e adolescente e também por descumprimento de medida protetiva. As penas podem ultrapassar os 19 anos de prisão.

No momento da prisão, o homem foi localizado jogando baralho na porta de sua residência, com vizinhos, e rodeado de crianças.

A polícia divulgou a imagem e o nome do preso, seguindo o que determina a Lei nº 13.869/2019 e a portaria nº 547/2021. A medida visa encontrar testemunhas e coletar informações sobre outros crimes que o suspeito tenha cometido.

