InícioBrasil
INVESTIGAÇÃO

Homem é preso em Anápolis por estupro de criança de 6 anos em igreja

Ele já havia cumprido pena por estupro de vulnerável, descumpriu medida protetiva e tinha pornografia infantil no celular

Suspeito de tocar nas partes íntimas de uma criança de seis anos em um evento religioso - (crédito: Polícia Civil de Anápolis)
Suspeito de tocar nas partes íntimas de uma criança de seis anos em um evento religioso - (crédito: Polícia Civil de Anápolis)

Um homem, identificado como Laurindo Cardoso, de 37 anos, foi preso em Anápolis (GO) no domingo (31/8), acusado de estuprar uma criança de 6 anos dentro em uma igreja. A polícia afirma que ele já havia cumprido pena pelo mesmo crime, descumpriu medidas protetivas contra a criança e família e teve pornografia infantil encontrada no celular.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Aline Cardoso, delegada de Anápolis, o crime ocorreu durante um evento religioso. O autor do crime se aproximou da criança para oferecer um refrigerante e, antes que ela pudesse reagir, tocou nas partes íntimas dela.

A criança contou o ocorrido aos pais, que informaram o líder religioso. Ele afastou o homem da igreja e orientou a família a registrar a denúncia. Depois disso, o suspeito e os familiares dele começaram a importunar os pais da criança, na tentativa de convencê-los a não denunciar. A criança chegou a vê-lo rondando a casa.

Segundo informações da Polícia Civil do Goiás, ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, por posse de material pornográfico envolvendo criança e adolescente e também por descumprimento de medida protetiva. As penas podem ultrapassar os 19 anos de prisão.

No momento da prisão, o homem foi localizado jogando baralho na porta de sua residência, com vizinhos, e rodeado de crianças.

A polícia divulgou a imagem e o nome do preso, seguindo o que determina a Lei nº 13.869/2019 e a portaria nº 547/2021. A medida visa encontrar testemunhas e coletar informações sobre outros crimes que o suspeito tenha cometido.

 

Homem é preso por estupro de vulnerável 

  • Crime e local: um homem foi preso em Anápolis por estuprar uma criança de seis anos dentro de uma igreja durante um evento religioso.

  • Histórico do suspeito: O agressor, Laurindo Cardoso, já havia cumprido pena pelo mesmo crime.

  • Busca e apreensão: A polícia encontrou material de pornografia infantil no celular do suspeito.

  • Outros crimes: Além do estupro de vulnerável, o homem será responsabilizado por descumprimento de medida protetiva e posse de material pornográfico infantil, podendo pegar mais de 19 anos de prisão.

  • Tentativa de coação: Após o crime, o agressor e sua família tentaram coagir os pais da criança para que não denunciassem o ocorrido.

  • Divulgação da identidade: A polícia divulgou o nome e a imagem do preso para buscar testemunhas e identificar outras possíveis vítimas.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 01/09/2025 12:32 / atualizado em 01/09/2025 12:45
x