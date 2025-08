Subtenente da PMDF é denunciado por abuso sexual em igreja evangélica

Um subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que atua como pastor em uma igreja evangélica na Ceilândia, foi denunciado por abuso sexual contra três sobrinhas. Os casos recorrentes ocorreram este ano.

O boletim de ocorrência foi registrado pela tia das vítimas, que têm 12, 13 e 17 anos. As adolescentes relataram os abusos à família. A denúncia foi feita na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II).

Os abusos ocorriam quando as jovens ficavam sozinhas com o pastor. Ele aproveitava as oportunidades para tentar beijá-las, acariciá-las, forçá-las a tocar em suas partes íntimas e fazer elogios como "gostosa" e "linda".

Em nota, a PMDF informou que o subtenente está na Reserva Remunerada e não faz parte do quadro de policiais da ativa.