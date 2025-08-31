Policial penal se entrega após balear entregador de aplicativo; veja vídeo

Um mandado de prisão temporária contra o agente já havia sido expedido pelo Plantão Judiciário. Na tarde deste domingo, no entanto, o policial se entregou às autoridades na Cidade da Polícia, conforme confirmação da Polícia Civil - (crédito: Reprodução)

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, responsável por balear o entregador de aplicativo Valério Júnior, se entregou, neste domingo (31/8), à Polícia Civil do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu na última sexta-feira (29/8), no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Um mandado de prisão temporária contra o agente já havia sido expedido pelo plantão judiciário. Na tarde deste domingo, no entanto, o policial se entregou às autoridades na Cidade da Polícia, conforme confirmação da Polícia Civil.

Leia também: Polícia procura mulher que gravou vídeo nas redes ameaçando matar os filhos



Ferrarini é funcionário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). No último sábado (30/8), foi ouvido na 32ª DP da região de Taquara. No entanto, foi liberado. Antes de se entregar, não haviam notícias sobre o paradeiro dele. Portanto, era considerado como foragido.

Em nota, a Seap classificou a ação do agente como "abominante". Além disso, anunciou que ele está suspenso das funções por 90 dias. "A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) repudia com veemência a conduta abominante do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que está na ativa. A pasta determinou a instauração imediata de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e o afastamento do servidor de suas funções por 90 dias", escreveu a secretaria. A arma utilizada no crime foi apreendida e passará por perícia.

Em outra declaração, a secretária da Seap, Maria Rosa Nebel, afirmou que o órgão "não compactua, em hipótese alguma, com atitudes dessa natureza. Atitude essa que não representa a grande maioria da polícia penal do RJ. Nossa Corregedoria acompanha o caso junto à Delegacia de Polícia e nos solidarizamos com o entregador Valério Júnior".

A decretação da prisão preventiva de Ferrarini já foi confirmada. O processo corre em 1ª Instância no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O caso

Tudo aconteceu quando o entregador se dirigiu à residência do policial para entregar um lanche. Ao chegar, foi informado pelo cliente que o próprio gostaria que o funcionário subisse à residência dele para entregar a comida. No entanto, afirmou que não o faria. Esperaria por Ferrarini na portaria.

Após esperar por alguns minutos na frente do prédio, o policial apareceu para buscar o alimento. Em vídeo publicado pelo próprio entregador nas redes sociais, Ferrarini chega visivelmente alterado. Depois de mostrar insatisfação por ter de descer ao encontro do trabalhador, atira contra o pé dele.

Valério, em seguida, suplica por ajuda. "Cliente não aceitou que eu recusei ir à casa dele para entregar o pedido. E o ocorrido aconteceu...", escreveu Valério. "Infelizmente estamos acostumados a ver isso apenas em televisão", completa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assista:

iFood se pronuncia

Procurada pela reportagem, o iFood ressaltou que, ao contrário das exigências feitas pelo policial penal, os entregadores não são obrigados a levar as encomendas até a porta dos clientes. Na realidade, só precisam chegar até o ponto mínimo de contato entre atendedor e atendido. Ou seja, o entregador baleado seguiu a conduta recomendada durante o ocorrido. Veja a íntegra do comunicado do iFood no final desta reportagem.



Pedidos por justiça

Nas redes sociais, Valério pede por justiça diante do episódio. Além de publicar dois vídeos do momento em que foi baleado, feitos por ele mesmo, o motoboy ainda postou um registro em que afirma já ter tomado as medidas cabíveis junto aos representantes dele. Além disso, mostra o pé baleado enfaixado, e afirma precisar usar muletas para se movimentar.

Em nota feita junto à advogada criminalista Thaís Loureiro, por meio de escritório de mesmo nome, a representação jurídica do entregador afirma que "todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas para que esse crime com extrema violência não fique impune ao autor". Confira:

O escritório também afirmou, neste domingo (31/8), por meio de outra postagem, que Valério prestou esclarecimentos sobre o ocorrido durante ida, no último sábado, à 32ª Delegacia de Polícia. Em adição, ressalta que mais documentações foram organizadas para que o depoimento fosse fortalecido. "Houve, sim, uma clara tentativa de homicídio em face de Valério", completa.

"Na ida ontem à 32ª Delegacia de Polícia, Valério prestou esclarecimentos sobre o ocorrido e, ainda, juntamos mais documentações a fim de fortalecer o depoimento dele, comprovando que houve sim uma clara tentativa de homicídio em face de Valério.

Foi feita a representação da prisão temporária através do delegado titular pela prática de tentativa de homicídio qualificado, no plantão judiciário, onde o Ministério Público opinou da oralmente, ratificando a representação e, aceita pelo plantão.

Já foi determinada a expedição do mandado de prisão em face do autor dos disparos. Não deixaremos que esse crime bárbaro fique impune".

Tanto o motoboy quanto a defesa se manifestaram nas redes sociais sobre a a atitude do policial em se entregar. Em postagens distintas, comemoraram a prisão do atirador. "Esse é só o início de um trabalho em busca de justiça", afirmou Thaís Loureiro. "Confirmado! Foi preso! Obrigado!", comemorou Valério, ao também fazer menção ao Seap, à 32ª DP e à advogada responsável pela defesa.

Vaquinha online



Casado e pai de um menino de três anos, Valério Júnior é, além de entregador de comida, comerciante de forros de PVC. Nas redes sociais, ele se diz responsável por fazer instalações, manutenções, limpeza e reformas. Por meio da publicação em que mostra a perna engessada, afirma ainda não saber quando voltará a trabalhar.

Para custear o tratamento médico em decorrência do tiro sofrido, Valério realiza uma vaquinha online. Nas redes, pede por ajuda "com qualquer valor". "Muita gente está me indicando publicar aqui… Quem puder e quiser ajudar eu ficarei tremendamente grato! Obrigado a todos por qualquer valor que seja!", escreveu. A doação acontece através da chave pix (21) 97190-8152.



Leia também: PM fecha rinha de briga de galos em Belo Horizonte e salva 143 animais



A reportagem tentou contato tanto com a defesa de Ferrarini, quanto com o próprio Valério Júnior, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Veja o comunicado do iFood na íntegra:

“O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior. A empresa conta com uma Política de Combate à Discriminação e à Violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma.

O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.

O iFood vai disponibilizar ao entregador Valério os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, oferecido em parceria com a organização de advogadas negras Black Sisters in Law, garantindo acesso à justiça e assistência emocional ao parceiro. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.

Esperamos que o caso não fique impune e que Valério Junior se recupere rapidamente.”