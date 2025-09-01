Policial é morto na frente do filho após sair da igreja em Angra dos Reis

Elber estava caminhando da igreja até seu carro, com o filho de 10 anos, quando foi surpreendido por um homem armado, que saiu de outro veículo e efetuou diversos disparos contra o policial - (crédito: Câmera de segurança da Rua Presidente Castelo Branco )

O Inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro Elber de Freitas, de 50 anos, foi assassinado, após sair com o filho da igreja, na noite deste domingo (31/8). O crime ocorreu em Angra dos Reis — cidade litorânea do Rio de Janeiro — e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares, Elber estava caminhando da igreja até seu carro, com o filho de 10 anos, quando foi surpreendido por um homem armado, que saiu de outro veículo e efetuou diversos disparos contra o policial.

O inspetor foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital da Japuíba (HMJ), mas não resistiu aos ferimentos no abdômen e no pescoço. A criança, que não foi atingida, tentou ajudar o pai enquanto ele estava caído no chão.

O crime ocorreu na Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Balneário, por volta das 20h30. Os policiais do 33° BPM (Angra dos Reis) foram acionados para a ocorrência, porém, a 166° DP (Angra dos Reis), delegacia onde Elber estava vinculado, é quem está responsável pelas diligências para identificar o autor e os possíveis envolvidos no assassinato.

A Polícia Civil ainda não informou as possíveis motivações para o ataque contra o agente, mas não descarta nenhuma possibilidade. Entre elas estão tentativa de roubo e a ação de traficantes da região.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular