Avó se confunde e estraga chá revelação de influenciadora

Vídeo: avó erra sexo do bebê e chá revelação de influenciadora tem reviravolta

O que era para ser apenas um momento de celebração acabou virando uma grande surpresa na família da influenciadora Thielly Martins. Após descobrir o sexo do bebê em um chá revelação, comemorar e até começar a planejar o enxoval, ela recebeu uma segunda notícia: o exame havia sido interpretado de forma errada pela própria avó.

Responsável por organizar os detalhes da festa, a avó se confundiu ao ler o resultado da sexagem fetal e trocou o sexo do bebê. Com isso, a fumaça azul que encheu o ambiente e emocionou a família não representava a verdade.

Nas redes sociais, Thielly compartilhou o episódio em tom de humor. No vídeo publicado no Instagram, a família aparece eufórica ao acreditar que esperava um menino. Ao lado do marido, Kevynsky, e do filho Christopher Miguel, de 1 ano e 10 meses, a influenciadora surge radiante em meio à fumaça azul.

Logo em seguida, a cena muda para um momento descontraído com a avó. Segurando o exame, Thielly questiona: “Como que você errou, ‘vó’? Está escrito aqui, bem claro, que é menina”. Entre risadas, a avó responde: “Achei que ‘feminina’ era menina e ‘feminino’ era homem, não é?”.