Empresa que prestava serviço aos Correios é investigada por elo ao PCC

Segundo os Correios, todas as transações deverão ser realizadas presencialmente, exclusivamente por meio do Pix - (crédito: Carlos A.P. Parchen )

O BK Bank, antigo Berlin Finance, empresa com a qual os Correios romperam contrato de operações com cartões de crédito e débito nesta terça-feira (2/9), é investigado por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a Receita Federal, a instituição teria funcionado como um banco paralelo da organização criminosa, movimentando ilegalmente R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024.

A investigação é um desdobramento da operação Carbono Oculto, deflagrada na última quinta-feira (28/8). A ação mira empresas do setor financeiro e de combustíveis suspeitas de lavagem de dinheiro, crimes ambientais, fraudes fiscais e adulteração de combustíveis em parceria com o PCC. Entre os alvos está a fintech responsável pelas transações de cartão de crédito dos Correios de 2021 até esta terça-feira.

Leia também: Rede internacional de tráfico que fez 69 vítimas é alvo de operação

Em nota, o BK Bank negou qualquer participação em atividades criminosas. Representado pelo escritório Fernando José da Costa Advogados, o banco informou que foi surpreendido com sua inclusão na operação Carbono Oculto.

"A instituição de pagamentos é devidamente autorizada, regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e conduz todas as suas atividades com total transparência, observando rigorosos padrões de compliance. Reiteramos nosso compromisso com a legalidade e nos colocamos à inteira disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar plenamente com as investigações", afirmou a nota.

Leia também: Operação apreende 3 mil toneladas de sementes piratas

Correios só utilizarão o PIX por tempo indeterminado

De acordo com a estatal, todas as transações, neste período, serão realizadas presencialmente por meio do pagamento instantâneo. “Informamos que, temporariamente, os pagamentos via cartão de crédito e débito estão indisponíveis. Você continua contando com o PIX, que segue ativo e funcionando normalmente em nossas operações", disse a empresa, em nota.

"A prestadora, que venceu licitação realizada em 2021, teve seu contrato suspenso pela estatal nesta terça-feira (2). O processo administrativo está seguindo o rito formal conforme prazos legais”, concluíram.

O motivo para a suspensão das operações de cartão de crédito e débito, segundo os Correios, é o rompimento do contrato com a empresa BK Bank.

Segundo o economista Fabrício Lacerda, quem mais sente os impactos da suspensão são os pequenos empreendedores autônomos, pois dependem do site dos Correios para organizarem as empresas, mas todos que mandam encomendas por meio da empresa estão expostos aos reflexos do corte.

“Os lojistas autônomos usam o site dos Correios para gerar etiqueta, organizar envio e manter o fluxo de caixa funcionando. Com o sistema fora do ar, eles têm que ir até a agência, enfrentar fila, perder tempo — e isso atrasa a entrega e pode comprometer a reputação deles nas vendas on-line", afirmou.

"Além disso, tem o impacto em turistas e estrangeiros, que muitas vezes não têm Pix no Brasil, e também na população que não é bancarizada ou não tem acesso fácil ao aplicativo do banco. Essas pessoas acabam praticamente impedidas de usar os serviços enquanto durar a suspensão”, completou o especialista.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Brasil Justiça condena rede de cinema por ato capacitista contra Ivan Baron

Justiça condena rede de cinema por ato capacitista contra Ivan Baron Brasil Rede internacional de tráfico que fez 69 vítimas é alvo de operação

Rede internacional de tráfico que fez 69 vítimas é alvo de operação Brasil Correios suspendem pagamento com cartão e serviços digitais após investigação

Correios suspendem pagamento com cartão e serviços digitais após investigação Brasil De gato de rua a celebridade: a história de superação de Pipo

De gato de rua a celebridade: a história de superação de Pipo Brasil Avó se confunde e estraga chá revelação de influenciadora

Avó se confunde e estraga chá revelação de influenciadora Brasil Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental