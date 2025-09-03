Correios suspendem pagamento com cartão e serviços digitais após investigação

Os Correios suspenderam, nesta terça-feira (2/9), os pagamentos com cartão e as postagens feitas pelo site ou aplicativo. A medida acontece após o rompimento do contrato com a empresa responsável pelos sistemas, alvo de investigação em operação contra lavagem de dinheiro.
A interrupção dos pagamentos por cartão de crédito e débito, assim como dos serviços digitais de postagem, afeta consumidores e empresas em todo o país. Segundo a estatal, a suspensão ocorreu exclusivamente em razão do término do contrato com a prestadora dos sistemas de pagamento eletrônico.
A contratada, escolhida em licitação realizada em 2021, teve o vínculo suspenso nesta terça, após ser citada em uma operação da Polícia Federal que investiga esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado. A estatal informou que o processo administrativo segue os trâmites legais previstos.
Com a suspensão, o Pix passa a ser o único meio de pagamento aceito temporariamente. Além disso, postagens de encomendas devem ser realizadas exclusivamente nas agências físicas, já que o sistema digital está indisponível.
Em nota, os Correios afirmaram estar tomando as providências necessárias para retomar os serviços “no menor tempo possível”, mas não informaram prazos para a normalização das operações online nem para a reativação dos pagamentos com cartão.
A paralisação representa um impacto direto nas rotinas operacionais da estatal, especialmente para usuários que dependem dos canais digitais. Até que o serviço seja restabelecido, todas as transações devem ser realizadas presencialmente e com pagamento por meio do sistema instantâneo.
*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil De gato de rua a celebridade: a história de superação de Pipo
- Brasil Avó se confunde e estraga chá revelação de influenciadora
- Brasil Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental
- Brasil Anatel dá 60 dias para operadoras implementarem sistema contra telemarketing
- Brasil 700 celulares roubados em SP vão receber alertas da Polícia; veja como funcionará
- Brasil Mega-Sena: veja o resultado desta terça; prêmio é de R$ 13 milhões