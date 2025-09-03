InícioBrasil
Correios suspendem pagamento com cartão e serviços digitais após investigação

Contrato com prestadora foi suspenso após citação em operação policial. Pix é o único meio de pagamento disponível, e postagens só podem ser feitas presencialmente. Não há previsão de retorno dos serviços

Em nota, os Correios afirmaram estar tomando as providências necessárias para retomar os serviços
Os Correios suspenderam, nesta terça-feira (2/9), os pagamentos com cartão e as postagens feitas pelo site ou aplicativo. A medida acontece após o rompimento do contrato com a empresa responsável pelos sistemas, alvo de investigação em operação contra lavagem de dinheiro.

A interrupção dos pagamentos por cartão de crédito e débito, assim como dos serviços digitais de postagem, afeta consumidores e empresas em todo o país. Segundo a estatal, a suspensão ocorreu exclusivamente em razão do término do contrato com a prestadora dos sistemas de pagamento eletrônico.

A contratada, escolhida em licitação realizada em 2021, teve o vínculo suspenso nesta terça, após ser citada em uma operação da Polícia Federal que investiga esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado. A estatal informou que o processo administrativo segue os trâmites legais previstos.

Com a suspensão, o Pix passa a ser o único meio de pagamento aceito temporariamente. Além disso, postagens de encomendas devem ser realizadas exclusivamente nas agências físicas, já que o sistema digital está indisponível.

Em nota, os Correios afirmaram estar tomando as providências necessárias para retomar os serviços “no menor tempo possível”, mas não informaram prazos para a normalização das operações online nem para a reativação dos pagamentos com cartão.

A paralisação representa um impacto direto nas rotinas operacionais da estatal, especialmente para usuários que dependem dos canais digitais. Até que o serviço seja restabelecido, todas as transações devem ser realizadas presencialmente e com pagamento por meio do sistema instantâneo.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

Rafaela Bomfim

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim
postado em 03/09/2025 12:49
