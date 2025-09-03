Correios suspendem pagamento com cartão e serviços digitais após investigação

Em nota, os Correios afirmaram estar tomando as providências necessárias para retomar os serviços "no menor tempo possível" - (crédito: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Os Correios suspenderam, nesta terça-feira (2/9), os pagamentos com cartão e as postagens feitas pelo site ou aplicativo. A medida acontece após o rompimento do contrato com a empresa responsável pelos sistemas, alvo de investigação em operação contra lavagem de dinheiro.

A interrupção dos pagamentos por cartão de crédito e débito, assim como dos serviços digitais de postagem, afeta consumidores e empresas em todo o país. Segundo a estatal, a suspensão ocorreu exclusivamente em razão do término do contrato com a prestadora dos sistemas de pagamento eletrônico.

A contratada, escolhida em licitação realizada em 2021, teve o vínculo suspenso nesta terça, após ser citada em uma operação da Polícia Federal que investiga esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado. A estatal informou que o processo administrativo segue os trâmites legais previstos.

Com a suspensão, o Pix passa a ser o único meio de pagamento aceito temporariamente. Além disso, postagens de encomendas devem ser realizadas exclusivamente nas agências físicas, já que o sistema digital está indisponível.

Em nota, os Correios afirmaram estar tomando as providências necessárias para retomar os serviços “no menor tempo possível”, mas não informaram prazos para a normalização das operações online nem para a reativação dos pagamentos com cartão.

A paralisação representa um impacto direto nas rotinas operacionais da estatal, especialmente para usuários que dependem dos canais digitais. Até que o serviço seja restabelecido, todas as transações devem ser realizadas presencialmente e com pagamento por meio do sistema instantâneo.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

