Anvisa proíbe anel que promete medir glicose sem agulha

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de alguns medidores de glicose. Os produtos prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e atividade cardíaca por meio de um anel, sem a necessidade de retirar o sangue por picadas de agulhas.

Publicada na terça-feira (2/9), a medida proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e uso dos seguintes produtos: Anel para Acupressão Glucomax; Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro.

"Nenhum dos produtos tem eficácia comprovada e nem registro sanitário na Anvisa e estão sendo anunciados e expostos à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais como Instagram, Facebook e Tik Tok. Além disso, os anúncios utilizam imagens de personalidades famosas para enganar os consumidores", destacou a Anvisa.

A Anvisa pontuou, ainda, que produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde, e por isso não devem ser utilizados. É possível denunciar produtos irregulares à Agência, por meio da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

