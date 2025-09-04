Polícia caça criminoso que esquartejou mulher e distribuiu partes do corpo por Porto Alegre

O suspeito que aparece nas imagens tem cabelo grisalho e utiliza boné, máscara, luvas e óculos - (crédito: Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta (4/9), as imagens do homem que entregou uma mala com partes do corpo de uma mulher na Rodoviária de Porto Alegre. A investigação aponta que o caso está ligado à outro descarte de restos mortais na Zona Leste da capital gaúcha.

Segundo o delegado Mário Souza, diretor do Departamento de Homicídios (DHPP) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o suspeito pode estar seguindo um roteiro e demonstra um elevado grau de organização e capacidade criminosa.

“Não resta dúvida, é muito possível que tenha planejado tudo e esteja seguindo um script”, declara. O suspeito que aparece nas imagens tem cabelo grisalho e utiliza boné, máscara, luvas e óculos.

A bagagem contendo o tórax de uma mulher, ainda não identificada, foi deixada dentro de uma mala no guarda volumes da rodoviária. A descoberta foi feita por funcionários do local na última segunda-feira (1º/9). A mala havia sido deixada há 12 dias.

No dia 13 de agosto, braços e pernas já haviam sido encontrados dentro de uma sacola por um morador na Rua Fagundes Varela, no Bairro Santo Antônio. O laudo da perícia aponta que os restos mortais encontrados são da mesma pessoa, que teria cerca de 50 anos.

O delegado também aponta que os cortes feitos no corpo indicam o conhecimento técnico por parte do autor e que há a possibilidade de um terceiro ato no crime. “Talvez o crânio seja o terceiro e último ato. O que nós queremos é prendê-lo antes disso”, declara. “É uma pessoa perigosa, com capacidade de cometer crimes considerável, e que precisa ser retirada urgentemente de circulação”.

Corpo dentro da mala

Os funcionários da rodoviária passaram a desconfiar da bagagem deixada no guarda-volumes devido ao mal cheiro. Segundo os registros, o corpo foi deixado lá na noite de 20 de agosto.

O homem fez o cadastro no sistema e disse aos funcionários que outra pessoa buscaria o item. A mala estava fechada com cadeados e não houve sucesso no contato com o número deixado pelo autor.

Quando o cheiro passou a ficar insuportável, os funcionários decidiram descartar a bagagem. Porém, decidiram romper os cadeados antes. Nesse momento, foi descoberto o tórax de uma mulher.

"Arrebentamos os cadeados e vimos que havia sacos de lixo dentro da mala. Começamos a mexer nas sacolas e o odor de algo podre ficou ainda mais forte”, relata Henrique Zamora, funcionário da Estação Rodoviária de Porto Alegre. “E assim percebemos que se tratava de um cadáver. Foi um grande susto. Trabalho há mais de 20 anos na rodoviária e nunca tinha passado por uma situação minimamente parecida”.

Hipóteses

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio, onde o crime pode ter sido motivado por uma relação íntima entre o autor e a vítima. O envolvimento de facções criminosas é pouco provável, mas não está descartado.

A Delegacia de Desaparecidos realiza levantamento de casos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para tentar cruzar dados de mulheres desaparecidas com o perfil da vítima.

Informações sobre o suspeito podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil pelos telefones 0800 642 0121 e 181