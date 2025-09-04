Cinegrafista é sequestrado e espancado por traficantes

Um cinegrafista do canal Factual RJ foi sequestrado e espancado por criminosos na Vila Aliança, em Senador Camará (RJ), durante operação das polícias Civil e Militar nesta quinta-feira (4/9). Segundo relatos, ele foi rendido por mais de 15 homens armados e agredido com coronhadas de fuzil na boca e teve dentes quebrados.

O profissional estava registrando as barricadas em chamas quando foi abordado. O equipamento de filmagem foi destruído, e os pertences pessoais, roubados.

Estado de saúde

Policiais do Batalhão de Choque o levaram ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde é estável, e ele segue internado para a realização de exames.

A Polícia Militar informou que foi acionada para resgatar o cinegrafista após a agressão. O nome dele não foi divulgado.

Contexto da operação

Mais cedo, a operação resultou na morte de seis criminosos que mantinham um pastor e uma criança reféns. A ação tinha como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção apontada como responsável pela morte da jovem Sther Barroso dos Santos, em agosto.

O confronto provocou tiroteios intensos, suspensão temporária de trens da Supervia, desvio de linhas de ônibus e bloqueio de ruas como a Avenida de Santa Cruz e a Estrada do Taquaral.

Criminosos incendiaram lixo, montaram barricadas com veículos e usaram seis ônibus e dois caminhões como bloqueio. Passageiros de trem precisaram se jogar no chão para se proteger dos disparos, e alunos de uma escola da região acionaram protocolo de segurança.

A operação contou com equipes da Core, Bope, Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e setores de inteligência da Polícia Civil e Militar.