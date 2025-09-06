Homem é baleado em estacionamento de shopping na zona norte de SP

A vítima teria sido atingida por um disparo de um policial civil - (crédito: Reprodução Google Street View)

Um homem foi baleado neste sábado, 6, no estacionamento do shopping Brás Leme Mall, em Santana, na zona norte de São Paulo. A vítima teria sido atingida por um disparo de um policial civil.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ocorria uma operação da Polícia Civil na região e o homem atingido era foragido da Justiça. De acordo com a Band TV, ele tentou fugir após ser abordado pela polícia, bateu em um dos carros que estavam no estacionamento e foi baleado.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a assessoria do shopping, mas ainda não obteve resposta.