Prédio de 20 andares é evacuado após incêndio em apartamento

Um prédio de 20 andares teve que ser evacuado após um incêndio atingir dois apartamentos no edifício na noite desta sexta-feira (5/9). O fogo atingiu imóveis do 10º andar no residencial na Vila dos Alpes, em Goiânia. Durante o incêndio havia pessoas dentro do elevador que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMGO).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Os militares também atenderam pessoas que inalaram fumaça. Uma foi levada ao hospital com suspeita de intoxicação, outras foram atendidas no local e recusaram transporte médico. Não há registro de vítimas.
Conforme o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), durante o combate às chamas, duas explosões causaram a quebra de janelas e lançaram estilhaços a longa distância. A Polícia militar foi acionada para auxiliar no controle das pessoas que estavam aglomeradas nas imediações do prédio.
Após 20 minutos de trabalho, os militares conseguiram conter as chamas. Em seguida, foi realizada a vistoria técnica. O Corpo de Bombeiros informou que orientou os moradores a não retornarem ao local durante a noite e enfantizou a necessidade de uma vistoria especializada antes do retorno definitivo dos moradores.
Saiba Mais
- Cidades DF Esplanada dos Ministérios está preparada para o desfile de 7 de Setembro
- Cidades DF Danielle Mansur, morta em acidente na BR-040, deixa legado de amor pelos animais
- Cidades DF Idosa morre atropelada ao atravessar a rua na faixa de pedestres, em Ceilândia
- Cidades DF Feminicida que matou ex-namorada asfixiada é condenado a 40 anos de prisão
- Cidades DF DF tem mais de 50 pontos de vacinação neste sábado; confira lista
- Cidades DF Sábado será ensolarado e seco no DF, sem chance de chuvas
- Cidades DF Protetora de animais do DF morre em grave acidente na BR-040, em Luziânia
- Cidades DF A ofensiva policial contra os 'cogumelos mágicos' que pode levar tema ao STF
- Cidades DF Farofa, jovem onça-parda do Zoo está prestes para voltar à natureza