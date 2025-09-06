Prédio de 20 andares é evacuado após incêndio em apartamento

Um prédio de 20 andares teve que ser evacuado após um incêndio atingir dois apartamentos no edifício na noite desta sexta-feira (5/9). O fogo atingiu imóveis do 10º andar no residencial na Vila dos Alpes, em Goiânia. Durante o incêndio havia pessoas dentro do elevador que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMGO).

Os militares também atenderam pessoas que inalaram fumaça. Uma foi levada ao hospital com suspeita de intoxicação, outras foram atendidas no local e recusaram transporte médico. Não há registro de vítimas.

Incêndio Goiânia / GIF (foto: Incêndio Goiânia / GIF)

Conforme o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), durante o combate às chamas, duas explosões causaram a quebra de janelas e lançaram estilhaços a longa distância. A Polícia militar foi acionada para auxiliar no controle das pessoas que estavam aglomeradas nas imediações do prédio.

Após 20 minutos de trabalho, os militares conseguiram conter as chamas. Em seguida, foi realizada a vistoria técnica. O Corpo de Bombeiros informou que orientou os moradores a não retornarem ao local durante a noite e enfantizou a necessidade de uma vistoria especializada antes do retorno definitivo dos moradores.