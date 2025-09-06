Fotos mostram TH Joias com vários maços de dinheiros em espécie

Ex-deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, vulgo TH Joias — preso na quarta-feira (3/9) por ligação com o Comando Vermelho —movimentou, em 5 anos, 140 milhões de reais - (crédito: Reprodução)

O ex-deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, mais conhecido como TH Joias — preso na quarta-feira (3/9) por ligação com o Comando Vermelho —, movimentou, em 5 anos, R$ 140 milhões, conforme aponta relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e investações da Polícia Federal.

TH chegou a ser fotografado deitado em uma cama com uma grande quantia de dinheiro em espécie. A estimativa da corporação é que TH esteja com R$ 5 milhões na foto, conforme divulgou o portal G1.

Em outra fotografia, TH segura vários maços de dinheiro em outro cômodo da casa. Segundo o G1, a polícia supeita que os registros foram feitos na casa do Gabriel Dias Oliveira, o Índio, ou na casa do própio ex-deputado estadual.

Leia mais: Rede internacional de tráfico que fez 69 vítimas é alvo de operação

"Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de 'laranjas' e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as operações do crime organizado", afirmou a PF ao G1.

Leia também: MP pede bloqueio de bens de assassino de gari e exclui delegada de ação

Duas operações simultâneas

Ao todo, a Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil do estado deflagraram duas operações simultâneas. As investigações apontam que o grupo é especializado no tráfico internacional de armas e drogas, na corrupção de agentes públicos e na lavagem de dinheiro.

Leia também: Polícia caça criminoso que esquartejou mulher e distribuiu partes do corpo por Porto Alegre

Simultaneamente, a Polícia Federal cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão. Também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, totalizando R$ 40 milhões, além do afastamento de agentes públicos e da suspensão de atividades de empresas usadas para lavagem de dinheiro.

TH Jóias foi denunciado por suspeita de envolvimento com a facção. Ele foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e já havia sido expulso do partido por meio de nota oficial. Outras quatro pessoas também foram denunciadas por participação nos mesmos crimes.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Th Jóias teria usado o mandato para favorecer a facção, nomeando criminosos para cargos na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e intermediando diretamente a compra e venda de drogas, armas e aparelhos antidrones, além de efetuar pagamentos a integrantes do Comando Vermelho.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles