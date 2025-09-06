Lula planta pé de caju no Alvorada às vésperas do 7 de Setembro

"Esse é o legítimo caju soberano" brincou o presidente. - (crédito: Imagens cedidas ao Correio)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou neste sábado (6/9) um vídeo em que aparece plantando um pé de caju no jardim do Palácio do Alvorada, em Brasília. A ação ocorreu na véspera do 7 de Setembro e foi divulgada nas redes sociais do chefe do Executivo. “Plantar é acreditar no futuro”, afirmou Lula, destacando que a fruta rende “uma castanha maravilhosa e um fruto ainda mais maravilhoso”.

No registro, o presidente aparece acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e da presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Silvia Massruha. Janja veste um chapéu da Embrapa e uma camisa estampada com o rosto de Lula. Em tom descontraído, brinca: “Esse é o legítimo caju soberano”.

Durante a gravação, Lula conversa com Silvia sobre a relevância do fruto para a economia. A presidente da Embrapa explicou que o caju anão, espécie cultivada no Alvorada, possui amêndoa de alta qualidade. “Para exportação, a uniformidade e o tamanho permitem que se retire a castanha mais inteira, o que garante melhor qualidade”, afirmou.

Segundo Silvia, a castanha de caju tem grande espaço no mercado internacional, sendo uma das principais commodities do agronegócio brasileiro. O gesto simbólico de Lula foi interpretado como uma mensagem de valorização da agricultura e da sustentabilidade na véspera das celebrações da Independência.

