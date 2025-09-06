"Programa de Tarcísio é ampliar desigualdade", diz Gleisi

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), criticou neste sábado (6/9) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em publicação no X, a petista afirmou que o “programa” do ex-ministro da Infraestrutura é conceder um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ampliar a desigualdade social no país.

Segundo Gleisi, a lógica de Tarcísio repete a estratégia econômica do governo Bolsonaro, que, em sua avaliação, resultou no aumento da pobreza e no retorno do Brasil ao Mapa da Fome. “A lógica do mercado é o lucro, a concentração de renda ao custo da injustiça social. Foi o que Bolsonaro e [Paulo] Guedes fizeram e que Tarcísio, o candidato fantoche, pensa em repetir. Indultar Bolsonaro e aumentar a desigualdade é seu programa de governo. Mas não é o programa do país”, escreveu.

A crítica foi motivada por declaração dada na sexta-feira (5/9), quando Tarcísio defendeu que apenas o mercado teria condições de promover os investimentos necessários para impulsionar a economia nacional. “A gente acredita que é o mercado que vai proporcionar a explosão de investimento que a gente precisa. O Estado, em si, não daria conta de fazer isso”, disse o governador.

Para a ministra, o exemplo do Porto de Santos prova o contrário. Gleisi argumentou que a obra só foi viabilizada porque não houve privatização, e destacou que os investimentos previstos no projeto — mais de R$ 5 bilhões, dos quais 85% via PAC 2, demonstram que “só o Estado, governado democraticamente, é capaz de reduzir desigualdade”.

Tarcísio de Freitas é hoje considerado o principal nome da direita para disputar a sucessão de Bolsonaro, que está inelegível. O governador já declarou que, caso eleito presidente, seu primeiro ato seria conceder um indulto ao ex-mandatário. Além disso, é apontado como um dos articuladores para que a pauta da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro ganhasse força na Câmara dos Deputados. PL, PP, União Brasil e Republicanos — partido do presidente da Câmara, Hugo Motta (PB), apoiam a proposta. Juntas, as siglas somam 242 parlamentares.

Na sexta-feira (5/9), Tarcísio publicou um vídeo em defesa da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e a Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Até a publicação desta reportagem, o governador não havia respondido às críticas de Gleisi Hoffmann.

