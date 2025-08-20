RP Raphaela Peixoto

Com a homologação, a Embrapa pode iniciar as convocações dos candidatos aprovados, seguindo a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso - (crédito: Divulgação)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária divulgou na edição desta quarta-feira (20/8) do Diário Oficial da União, a homologação do resultado definitivo no concurso público, para os cargos de analista, assistente e técnico, referente ao concurso público 1.027 vagas.

Com a homologação, a Embrapa pode iniciar as convocações dos candidatos aprovados, seguindo a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, prorrogável por igual período, conforme previsto em edital. A estatal informou que os primeiros colocados de todas as opções listadas no edital serão convocados de imediato.

Leia também: Primeira indígena do TRF da 5ª Região toma posse

O concurso também contempla vagas para o cargo de pesquisador. No entanto, a homologação para essa função está prevista apenas para outubro de 2025, uma vez que os candidatos ainda passarão por etapas como apresentação de memorial e projetos de pesquisa, agendadas para os finais de semana de agosto, além da avaliação de títulos, marcada para setembro.

Segundo a Embrapa, as convocações para os cargos de analista, técnico e assistente terão início em setembro deste ano. Já os aprovados para pesquisador começarão a ser chamados a partir de outubro de 2025, conforme prioridades estabelecidas pela Diretoria-Executiva e a disponibilidade orçamentária da empresa.

Leia também: Polícia Federal divulga resultado do concurso com mil vagas

As admissões ocorrerão no primeiro dia útil de cada mês: em outubro de 2025 para analistas, técnicos e assistentes; e em novembro do mesmo ano para pesquisadores. Os convocados deverão apresentar a documentação exigida dentro dos prazos estipulados no edital.



Do total, 719 vagas são destinadas à ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos. O certame também prevê formação de cadastro de reserva.