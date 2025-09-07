Empresário morre em acidente com Porsche comprado duas horas antes

O empresário Jonas Stefanello, de 45 anos, morreu em um acidente enquanto dirigia um Porsche Cayman, em Carazinho (RS), na última quinta-feira (5). O carro havia sido adquirido apenas duas horas antes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jonas teria perdido o controle do veículo e saído da pista no km 166, da BR-386, em Carazinho. O Porsche seria usado para fins comerciais da empresa esportiva de propriedade do empresário, que havia completado 45 anos dois dias antes.

"De sorriso fácil e um carisma ímpar, Jonas tinha grande facilidade em fazer amigos, e era conhecido por seu jeito descontraído e alegre. Sua energia contagiante marcava os lugares por onde passava”, afirma nota da empresa sobre o falecimento.

Jonas era filho do presidente da cooperativa Coprel, Jânio Vital Stefanello, e deixa a filha Brenda, de 9 anos, e os irmãos Sarah e Mateus. O velório e o sepultamento ocorreram nesta sexta-feira, 5, na cidade natal do empresário, Ibirubá.